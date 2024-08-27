快訊／才收到死亡威脅　黃明志記者會倒數3小時突取消！

記者蔡琛儀／綜合報導

「大馬鬼才」黃明志「大飛機」世界巡演上週被《ETtoday星光雲》獨家報導因尺度過大，後續15場演出全被取消，損失超過上億，隨後他坦言此事，並表示有遭到大陸關切、打壓，他今原定今（27日）下午要現身舉辦記者會說明此事，稍早卻突然宣布取消，他所屬亞洲通文創表示：「目前尚不方便做任何回應，請各媒體記者見諒，對於此事造成的困擾，致上最深的歉意。」

▲黃明志巡演15場全遭腰斬，慘賠上億。（圖／資料照／記者李毓康攝）

他上週發文提到自己早被大陸列入黑名單，收入與工作都受到影響，還有人從柬埔寨打電話要他馬上把〈龍的傳人〉和〈玻璃心〉這兩首歌曲MV下架，「至於要多少『費用』都好商量…反之，如果我們不拿下來的話，就會有生命危險。」

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黃明志也說，其實去年4月1日台北小巨蛋首場演出的前幾天就收到了通知，「說台北這一站，結束之後，接下來的15站巡演都被取消了…主要原因是因為我們的各個合作伙伴平時在中國都有接一些工作，而他們都受到了來自各方的恐嚇和威脅，以致不敢再繼續跟我們合作下去，整個巡演只好被迫取消了。」

至於今天記者會取消原因，他所屬亞洲通文創並未說明，僅表示近期承受巨大壓力與不可抗力因素阻撓，「目前還在協調與談判當中，會儘快給大眾一個答覆。」