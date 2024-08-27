黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

▲A-Lin親姊黃莉曾因經痛坐在博愛座。（圖／翻攝自黃莉Luji臉書）

圖文／CTWANT

A-Lin（黃麗玲）親姊黃莉由模特兒轉戰歌手，以原住民名「Luji（發音：魯祭）」進軍歌壇。她日前在節目上分享，曾因為經痛坐在博愛座，結果被一名阿伯逼讓座，她只好起身，結果經血大量流出，結局更是讓人傻爆眼。

博愛座的爭議時常吵得沸沸揚揚，黃莉在節目《醫師好辣》中透露，她過去懷孕8個月時，肚子已經很大了，她有去申請好孕胸章，但是都沒有人讓座，「我就想說算了」。

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黃莉提到，由於她有肌腺症的關係，經血量很大，有次工作很累搭捷運，便坐在博愛座上，當時有一名身體看起來很硬朗的阿伯，一直盯著她，雖然自己的肚子也很痛，但是因為擔心被罵，就乖乖起身。

▲黃莉分享被阿伯逼讓座經歷。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

沒想到黃莉起身後，發現椅子都是血，「因為血已經跑出來，所以我後來趕快用外套遮著」，並用濕紙巾擦拭乾淨，結果阿伯看她擦完，就一屁股坐下，讓她超無奈，心想「阿伯可能真的膝蓋不是很好、不太舒服」。

事後黃莉也在臉書坦言，她的經血真的超級爆量，並預告要去動子宮肌線症手術，喊話「終於可以告別經痛貧血人生！」

據了解，黃莉曾有15年模特兒資歷，不過毅然決然在人生中場轉行當歌手，2019年陸續推出〈我心已打烊〉、〈學著道別〉等歌曲，並發行專輯《之後》。

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