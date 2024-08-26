婁峻碩濕疹被誤認草莓！　「跟焦凡凡休假錯開」認：忙到沒時間種

記者黃庠棻／台北報導

藝人婁峻碩影歌雙棲，近期參與多部電影受到好評，繼《夏日的檸檬草》之後，近期又投入《愛情城事》的宣傳，今（26）日與 監製曾寶儀、導演黃婕妤、導演Rachid Hami一同接受媒體訪問，被問到與女友焦凡凡相關的問題，也都大方給出答案。

▲曾寶儀、黃婕妤、Rachid Hami、婁峻碩出席電影《愛情城事》媒體聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

婁峻碩與女友焦凡凡交往多年，小倆口平時常在社群放閃，甜蜜互動引發外界關注及討論。最近婁峻碩忙於電影宣傳，有影迷在Threads上分享現身在影人見面會場次上的照片，發現婁峻碩脖子上疑似有草莓痕跡，沒想到竟釣出婁峻碩本人留言解釋那是濕疹，今（26）日出席活動又被問到此事，強調「真的是濕疹」，而且沒有好轉，直呼「滿嚴重的」。

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▲婁峻碩跟焦凡凡感情相當穩地。（圖／翻攝自Threads／fan0914fan）

不僅如此，焦凡凡日前在社群媒體上透露，久違跟婁峻碩出門約會，沒想到竟遭到民眾偷拍，讓她忍不住發文「可以來合照，但，不要偷拍。」對此，婁峻碩也表示兩人工作都很忙，好不容易後天有一整天的休假日，沒想到剛好女友要工作，真的喬不出時間約會，更開玩笑說道「最近沒時間種草莓」。

▲婁峻碩坦言跟女友工作都很忙碌。（圖／記者周宸亘攝）

此外，婁峻碩為了《愛情城事》特地跟影帝張震一起拍了宣傳短片，透露自己是個「小迷弟」，從小就跟著爸爸看著偶像的古裝劇，到了長大之後仍會關注對方的作品，直呼「從小就很喜歡」，因此在拍攝的時候相當緊張，所幸宣傳片順利完成，他也成功跟偶像合到照。

▲婁峻碩跟張震一起拍攝《愛情城事》宣傳片。（圖／記者周宸亘攝）