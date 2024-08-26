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宋芸樺圈外男友身分曝光！為愛「砸3萬上美股課」　9月飛美進修

宋芸樺九月初將到美國進修。

圖文／鏡週刊

宋芸樺9月打算和男友雙宿雙飛到洛杉磯進修，但她的圈外男友身分始終未曾曝光，近日她為公視影集《人生清理員》接受本刊專訪，終於透露對方是上市公司負責區塊鏈的一員，宋芸樺為了解美股概念，能和對方聊上專業話題，為此另外花三萬元上課。

宋芸樺在新戲《人生清理員》探討生死議題。

▲宋芸樺在新戲《人生清理員》探討生死議題。

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其實宋芸樺已經去過一趟紐約探路、安排生活環境，近日特別為了宣傳影集《人生清理員》返台，這部以死亡現場清理為背景的作品，讓她和男神鳳小岳與國寶級的金士傑同台，可說格外珍惜，她透露，這趟去美國進修，鳳小岳也幫了很大的忙。

宋芸樺和金士傑在《人生清理員》演父女。（公視提供）

▲宋芸樺和金士傑在《人生清理員》演父女。（公視提供）

原本宋芸樺只是單純想充電上課，充實表演技巧概念，但拍此劇時和鳳小岳交流，過來人身分的鳳小岳，建議她可事先申請工作證，如此一來，在紐約也可以一邊參加試鏡，增加實際的表演機會，體驗不同國家的工作方式，宋芸樺說，「他是我近期的大貴人」，鳳小岳熱心傳授她所有申請流程細節，還提醒會很辛苦，隔兩年戲要上檔，剛好她也將負笈出發，十分巧合。

宋芸樺和鳳小岳在《人生清理員》互動從火藥味到迸出火花。（公視提供）

▲宋芸樺和鳳小岳在《人生清理員》互動從火藥味到迸出火花。（公視提供）

《人生清理員》藉由個案探討生死與人之間的各種關係，兩年前宋芸樺一連經歷了外婆、舅舅接連去世的打擊，從小被奶奶帶大的她，腦袋沒接受事實，一度無法回到正確生活軌道，「隔了很久才走在路上突然大哭」。接著拍《人生清理員》，尚未從悲痛中走出，「有點被真空、快要窒息無法宣洩，後面累到自己都無法照顧自己，無法呼吸，像是重大創傷後的抽離感」。

宋芸樺前兩年經歷親人離世一度覺得快要窒息。

▲宋芸樺前兩年經歷親人離世一度覺得快要窒息。

被問到是否想過自己的身後事？她分享，有次自家附近的共享空間，有人在拉小提琴、彈鋼琴，大家都穿黑色衣服，氣氛溫馨，眾人含淚卻有笑容，原來是別人的喪禮，她感觸很多，因此跟爸爸聊到未來後事也希望是一場派對，爸爸聽了反應很大，「你怎麼可能要求我這種事！我怎麼可能笑得出來！」讓她不敢繼續這個話題。不過她也想過未來的婚禮，同樣希望可以是一場派對，穿著球鞋和最愛的親友同歡的盛會。

儘管《人生清理員》中，宋芸樺和飾演的爸爸金士傑關係一度冷淡疏離，但戲外她和自己的爸媽相當親暱，為了揣摩這段父女和解的過程還回家跟爸爸聊，爸爸還心酸感嘆「你都長大了，不能抱在身邊、像無尾熊一樣，女兒都管不住啦！」讓她有點哭笑不得。她說爸爸愛在心裡口難開，「每個首映會他都會去現場低調支持，媽媽則是彷彿少女般，會蒐集她每個作品，像同事推薦，很高調。」一冷一熱之間都是愛。

導演辰大璞分享《人生清理員》全新組合令人期待。（翻攝臉書）

▲導演辰大璞分享《人生清理員》全新組合令人期待。（翻攝臉書）

影集《人生清理員》公視 9/7起每週六晚間9點播出2集 ，八大戲劇台 9/8起每週日晚間8點播出1集，Netflix、Hami Video 9/7起每週六更新上架，公視+ 10/5一次上架。

本刊曾捕獲宋芸樺和男友，男友有些神似余文樂。

▲本刊曾捕獲宋芸樺和男友，男友有些神似余文樂。


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