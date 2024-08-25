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粉絲見婁峻碩「脖子有草莓」被閃到：太甜！　釣出本尊解答笑翻眾人

記者劉宛欣／綜合報導

藝人婁峻碩與女友焦凡凡交往多年，2023年男方求婚成功，也預告即將會在今年登記，小倆口平時常在社群放閃，甜蜜互動引發外界關注及討論。最近婁峻碩忙於電影宣傳，有影迷在Threads上分享現身在影人見面會場次上的照片，發現婁峻碩脖子上疑似有草莓痕跡，沒想到竟釣出婁峻碩本人留言解釋那是濕疹。

▲婁峻碩、焦凡凡親自回覆。（圖／翻攝自Threads）

▲婁峻碩、焦凡凡即將在今年登記結婚。（圖／翻攝自婁峻碩、焦凡凡Instagram）

有粉絲在社群平台Threads上分享了一張婁峻碩參加影人見面場次的照片，寫下「婁的脖子有亮點，真的是的話太甜了吧！我要哭死」，似乎認為婁峻碩脖子上的紅斑點是焦凡凡種的草莓，怎料過沒多久就引來婁峻碩本人解答表示「那是過敏濕疹...」隨後焦凡凡也在底下回覆笑哭的表情符號，原PO粉絲得知自己誤會後，也趕緊向兩人致歉。

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▲婁峻碩、焦凡凡親自回覆。（圖／翻攝自Threads）

▲婁峻碩、焦凡凡親自回覆。（圖／翻攝自Threads）

下面有網友也表示婁峻碩、焦凡凡平常相當低調「感覺帶草莓上班也不像婁跟凡凡的作風」，
獲得焦凡凡回覆「對」。其他人也紛紛留言「我要笑死，大家都以為你們很甜蜜」、「本人來澄清我會笑死」、「哈哈哈哈哈哈～差點凡凡要背鍋了」，迴響相當熱烈。

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