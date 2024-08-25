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大元才宣布「再度當媽」！　鼓鼓小巨蛋開唱「選唱定情曲」

記者蔡琛儀／台北報導

超犀利趴今（25日）在台北小巨蛋舉辦，由鼓鼓和蕭秉治組成的限定團GX今也登場，鼓鼓也獻唱他的solo抒情歌〈當我變成我們〉，鼓鼓也感性表示：「我來小巨蛋的機會不多了，不知道我有沒有機會在小巨蛋聽到大家一起唱這首歌。」而這首歌也是他向未婚妻大元求婚成功的定情曲，而大元今也在社群網站上公布「再度當媽」的好消息，原來是家裡迎接新的小狗成員「呂小柱」。

▲▼超犀利趴13 day2，GX鼓鼓呂思緯。（圖／記者李毓康攝）

▲鼓鼓。（圖／記者李毓康攝）

開場鼓鼓和蕭秉治分別展現各自擅長的鼓技和琴技，接著演唱他們的經典嗨歌〈天機〉、〈空中飛人〉，而即將在12月7日於小巨蛋開唱的蕭秉治更首唱新歌〈愛是痛苦的總和〉。此外，GX除了獻唱五月天的〈志明與春嬌〉外，身為雙人男團的他們也準備了經典雙人男團組曲，包括原味覺醒〈夏天的風〉、無印良品的〈掌心〉、動力火車〈忠孝東路走九遍〉，K歌大串燒讓歌迷聽得過癮。

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蕭秉治演唱會門票今天開賣，他笑說還剩一點點票券，「因為今天一點鐘有清票，大家如果有興趣的話，歡迎12月7日來聽我唱歌。」

▲▼超犀利趴13 day2，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治。（圖／記者李毓康攝）

▲▼鼓鼓和蕭秉治在舞台上展現真摯的兄弟情。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴13 day2，GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治。（圖／記者李毓康攝）

今由夯團芒果醬以〈心臟〉一曲熱力開場，除了帶著第二張專輯《心跳保衛戰》，也唱了經典歌曲〈芒太郎〉、〈小紫aka給我錢〉、〈夏夜晚風〉、〈陳小魚aka妳的心我的心〉開啟歡樂的週日午后。除此之外還邀請在他們音樂路上佔有舉足輕重地位的VH（Vast & Hazy）一同合唱〈讓我照顧你〉，也透露近來籌備新EP。

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