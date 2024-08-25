慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

記者潘慧中／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她25日便在社群網站上傳一系列比基尼辣照，至今已吸引1.4萬人按讚！

▲慈妹作勢在海邊脫褲。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



照片中，可以看到慈妹身穿一套深綠色比基尼，相當映襯她的膚色，泳衣上半部分為交叉綁帶設計，細肩帶在胸前形成一個交叉形狀，完美襯托出渾圓半球。

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▲▼慈妹解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



更性感的是，慈妹在海邊作勢脫掉橘色五分褲，辣露內搭的小丁泳褲，兩側細帶凸顯她的纖細腰線之外，一轉身，蜜桃臀型更是在鏡頭前一覽無遺，更不用說穠纖合度的大腿線條。

▲慈妹辣露小丁泳褲。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



慈妹坦言當初在家試穿這件泳衣時，「嚇到……」，原因是覺得太辣了，「超怕駕馭不起來」，還好有專業的攝影師，「照片有別於過往的感覺，似乎是邁向越來越野的部分。」

▲慈妹是富邦啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）



事實上，慈妹從小就常和父母親一起去球場看球，後來因電影《歌舞青春》愛上跳舞。進一步接觸街舞後，她在老師推薦下參加富邦悍將啦啦隊的徵選比賽，並從眾多參賽者中脫穎而出，成為「Fubon Angels」的一員。