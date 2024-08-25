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4年前爆校園霸凌　志洙「和好被害者」終於笑了：我現在才回來⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員金志洙2015年以新人之姿參演《憤怒的媽媽》受到矚目，後續演出多部熱門戲劇，怎料卻在2021年爆出是校園霸凌加害者，形象一落千丈，他的演藝事業停擺，直到2023年才對外澄清已經與被害者解開誤會，並強調當時還有指出他性侵同學的傳聞為假。事件過去將近4年，金志洙23日透過頻道更新近況，這4年內出了一趟遠門旅行，他與同窗解開誤會，展開笑顏表示「我現在才終於回來了」，盼望以後還能演戲，正式宣告復出。

▲▼4年前爆校園霸凌　志洙「和好被害者」終於笑了：我現在才回來⋯。（圖／翻攝自志洙YouTube）

▲金志洙4年以來彷彿經歷了一段漫長旅遊。（圖／翻攝自志洙YouTube）

金志洙在螢幕前消失近4年，23日透過影片更新近況，他搭上離開首爾的高鐵，展開一段漫長旅遊，「好像將近4年了，4年前我一個人去了巨文島旅遊，然後直到現在才終於回來了，隔了許久再搭列車，讓我還想要再離開去哪些地方，4年來有太多事情了。」他並未明講，但觀眾都知道，他消失4年是因為當年的霸凌疑雲。

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▲▼4年前爆校園霸凌　志洙「和好被害者」終於笑了：我現在才回來⋯。（圖／翻攝自志洙YouTube）

▲金志洙透露自己已經解開誤會終於笑了，並表示「現在才終於回來了」。（圖／翻攝自志洙YouTube）

透過影片敞開心房，金志洙坦言：「不管如何，我從軍隊回來了，也和曾經說過我有那些不好的事件的那些朋友們好好地解開了誤會，而我也慢慢地準備重新再次試試看。」解決了與同學之間的誤會，他終於在影片裡展開笑容。

金志洙這4年來走訪各地，最終發現自己還是喜歡演戲，「我想要重新開始的是舞台、演戲，劇團也好、音樂劇也好，我想要挑戰看看，又或者是嘗試拍短篇電影，又或是像這樣拍個YouTube影片也很有趣」，就連語言都沒有設限，金志洙這段時間精進語言能力，學了英文，因此也想試試看用英文演戲。

▲志洙「和好被害者」終於笑了：我現在才回來⋯。（圖／翻攝自志洙YouTube）

▲志洙未來想朝各種不同的戲劇領域發展。（圖／翻攝自志洙YouTube）

金志洙的影片傳達近況，同時宣告回歸，雖然正反評論參半，但留言區還是有吸引各國粉絲為他加油打氣，盼望他以後帶來更好的作品給觀眾。

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