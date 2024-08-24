記者蔡宜芳／綜合報導

因夯劇《慶餘年》打開知名度的大陸男星張昊唯（本名張驍晗），近來捲入錄音檔外流風波。事發多日，張昊唯24日在微博曬出自己的報案單、無犯罪紀錄證明，以及造假方的道歉照，表示自己遭童年玩伴陷害，接下來也將暫停演藝工作。

▲張昊唯宣佈暫停演藝工作。（圖／翻攝自微博／張昊唯工作室）

張昊唯透露，這次事件的幕後黑手是他從小一起長大的人，「我們因為一起財務糾紛反目成仇，最後鬧到對我造假爆料這步田地。」張昊唯對此表示感謝警方的迅速行動，「但治安處罰是不夠的，我還會起訴索賠，懲罰造假的人，官司打幾年我都奉陪到底。另外，敲詐勒索的刑事立案，也已經有了重大進展，有結果我會第一時間發佈出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張昊唯曬報案單和調解書。（圖／翻攝自微博／張昊唯）

張昊唯提到，2024年8月是他人生中最黑暗的時刻，不僅被團夥敲詐、被童年玩伴陷害，還遭受網路暴力，「但我也有深刻反思，這次事件暴露自身的一些問題。在此也向廣大公眾致歉。」他坦言，僅僅道歉是不夠的，因此決定完成剩餘的工作後，暫時停止演藝工作，用這段時間來解決幾個案子和官司，並向大眾交代清楚，「未來，我會認真管理自己，修正自己，做一個正確的人。」

▲張昊唯上傳造謠者的道歉照及自己的無犯罪紀錄證明。（圖／翻攝自微博／張昊唯）

【張昊唯全文】

最近幾天的紛紛擾擾，目前有了階段性的結果，在此向大家做一個說明。

製造這起事件的，是我身邊一起從小長大的人，我們因為一起財務糾紛反目成仇，最後鬧到對我造假爆料這步田地。感謝警方，在我報案立案後迅速有結果。但治安處罰是不夠的，我還會起訴索賠，懲罰造假的人，官司打幾年我都奉陪到底。

另外，敲詐勒索的刑事立案，也已經有了重大進展，有結果我會第一時間發佈出來。

2024年8月，是我人生的至暗時刻，被團夥敲詐，被發小坑害，被網路暴力。但我也有深刻反思，這次事件暴露自身的一些問題。在此也向廣大公眾致歉。

光道歉也是不夠的，我決定今天起，先完成剩餘的工作，隨後暫時停止新的演藝工作，利用這段時間儘快解決好幾個案子和官司，給大眾一個交代，用法律手段維護自己的權利。

未來，我會認真管理自己，修正自己，做一個正確的人。