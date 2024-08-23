小吳、紀卜心道歉後首同框！　私下真實互動全被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅見習網美小吳和好友紀卜心經營的「十盛」，日前被消基會點名「拒絕告知使用牛奶品牌」，兩人事後共同發出聲明向大眾道歉，其中小吳還在個人頻道上傳道歉影片，不過內容曝光後卻遭部分網友質疑，紀卜心沒一起拍片，彼此互動引發外界關注。事實上，兩人自事件爆發後就沒在社群上合體露面，不過今（23）日卻難得在IG限動分享同框自拍的照片，私下互動曝光後再度引發討論。

▲紀卜心（圖左）、小吳在道歉後首度公開同框。（圖／翻攝自Instagram／aliceeecccc）



照片中，紀卜心身穿淺綠色上衣，臉上露出親切笑容，對鏡頭擺出「V」字手勢，展現出運動後的輕鬆自在。小吳則穿著深藍色上衣，他被紀卜心與好友Alice輕靠在肩上，對鏡頭擺出認真的表情，同時也透露自己長針眼。Alice則以素顏示人，穿著深色條紋上衣，將長髮自然垂落，露出溫和的笑容，同時也在照片底下表示，彼此不會為了對方過度打扮。

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▲小吳（圖左）、紀卜心私下有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

事實上，小吳日前在YouTube頻道上傳道歉影片時，畫面中不見紀卜心的身影，引發不少網友到她的社群貼文下留言嗆聲「你呢？道歉影片勒？」沒想到她憤而罵對方是文盲，不過事後也透過社群寫下長文向網友道歉，同時也坦承自己在某些方面做得不夠好，因此理解有粉絲因此感到失望並選擇退追蹤，不過她表示自己尊重每個人的決定，並對風波帶來的不滿感到抱歉。