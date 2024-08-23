「2024桃園電影節」星光閃閃　金馬影后楊貴媚獲最佳女演員獎

▲「2024桃園電影節閉幕式暨臺灣獎頒獎典禮」今天下午舉行，金馬影后楊貴媚擔任頒獎人，得知自己獲得最佳女演員獎一副不可置信逗趣表情。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2024桃園電影節閉幕式暨台灣獎頒獎典禮」今（24）日下午在桃園市府綜合會議廳舉行，市長張善政表示，桃園電影節開幕後好評不斷，市民有幸觀賞許多精心挑選傑出電影，並從中挖掘電影新星、導演與編劇，恭喜所有得獎者獲獎，期許繼續為台灣電影圈打拚、發光發熱；金馬影后陸小芬、楊貴媚與知名導演朱延平、影展大使温昇豪等人都出席，其中楊貴媚以《春行》獲得最佳女演員大獎，有趣的是自己頒獎給自己，成為全場最逗趣場面。

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▲「2024桃園電影節閉幕式暨臺灣獎頒獎典禮」今天下午舉行，金馬影后陸小芬、知名導演朱延平上台致詞。（圖／市府新聞處提供）

負責籌畫電影節的市府文化局指出，本屆桃園電影節「台灣獎」共徵得285件作品，創下歷屆新高紀錄，共選出16部入圍影片，經決選會議選出得獎名單。本屆初選評審包括世新大學廣電系主任葉基固、知名影評人簡盈柔（雀雀）、府中15策展人胡延凱、台北電影獎女星黃瀞怡（小薰）；複選評審則為旅美導演陳敏郎、台北電影節男星黃尚禾、知名影評人翁煌德；決選評審為金馬獎特別貢獻獎得主廖慶松、本屆影展大使温昇豪、金馬金曲女星李千娜、知名影評人塗翔文、台灣獎評審團特別獎得主導演樓一安等人。

▲「2024桃園電影節閉幕式暨臺灣獎頒獎典禮」今天下午舉行，市長張善政致詞指出，恭喜所有得獎者獲獎，期許為台灣電影繼續打拚、發光發熱。（圖／市府新聞處提供）

張善政在閉幕儀式表示，今天頒獎典禮現場星光熠熠，除影展大使温昇豪外，還邀請到知名導演朱延平、金馬影后陸小芬、楊貴媚，金曲女星李千娜、台北電影節女星黃瀞怡等人擔任頒獎嘉賓，感謝各界對桃園電影節的支持，特別請文化局安排自己在台下擔任觀眾，把舞台留給專業電影人，由電影人頒獎給電影人，相信會更有意義。

2024第11屆桃園電影節臺灣獎得獎名單包括：「最佳影片獎」及「最佳導演獎」得主為紀錄片《XiXi》；「評審團大獎」則為《雪水消融的季節》榮獲；短片《女神》演員王肇陽、林文尹分獲「最佳男演員獎」及「最佳男配角獎」；「最佳女演員獎」由《春行》演員楊貴媚奪得；「最佳女配角獎」由《地獄催淚部》演員王渝萱奪得；《珍珠美少年》演員章哲銘、鄭子院2人榮獲「未來之星獎」；另《珍珠美少年》榮獲「永續環境獎」；《青木瓜之味》榮獲「人文關懷獎」。

▲「2024桃園電影節閉幕式暨臺灣獎頒獎典禮」今天下午舉行，會後出席貴賓大合影。（圖／市府新聞處提供）

此外，本屆總獎金共發出125萬元，市府文化局特別感謝南僑集團、九太科技集團、黑松股份有限公司、大鼎餐飲事業及禾聯碩股份有限公司熱情贊助，共同支持台灣電影發展。2024桃園電影節將持續進行至8月29日，相關片單及活動，可至桃園電影節官網（網址：https://tyff.taoyuancf.org.tw）查詢。