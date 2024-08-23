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金在煥、iKON宋允亨都來了！　幻藍小熊秀刀工...卻讓男神都笑翻

記者蔡琛儀／台北報導

女團「GENBLUE幻藍小熊」成員采甄、許媛媛、毓首度參與韓綜真人實境秀《加一點，出道魔法配方》中，與兩大南韓男神金在煥、iKON宋允亨的互動，三位小女生在節目中的無厘頭行為，還在下廚過程中體驗切生章魚、剁雞肉，展現恐怖刀工與放聲大叫，讓兩位前輩笑翻。

▲▼幻藍小熊首部韓綜真人實境秀遇兩大男神金在煥、iKON宋允亨。（圖／天空娛樂提供）

▲金在煥和采甄（左）、許媛媛（右）相見歡（圖／天空娛樂提供）

在節目中，金在煥與iKON宋允亨分別給予新人們寶貴的出道建議，包括「自信」、「堅持所愛」及「相信自己」，讓她們深受啟發，采甄表示，金在煥的建議解答了她出道以來的疑惑，並將「自信」兩字視為人生座右銘。

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首次下廚的采甄、許媛媛及毓，面對生章魚與雞肉的切割，展現出生疏的刀工，讓兩位男神哭笑不得，而毓則展現出傑出的剁雞才華，獲得宋允亨的讚賞。其中采甄在節目中自稱為綜藝擔當，卻被金在煥認為應該是門面擔當，暗爽在心裏的采甄也嘴甜回應：「前輩才是顏值擔當！」讓金在煥開心表示說：「我喜歡這樣的稱讚，我完全不在乎別人稱讚我很會唱歌，最喜歡人家稱讚我很帥！」

▲▼幻藍小熊首部韓綜真人實境秀遇兩大男神金在煥、iKON宋允亨。（圖／天空娛樂提供）

▲毓和iKON宋允亨開心自拍。（圖／天空娛樂提供）

為了迎接兩位男神的到來，三位新人都做足了功課，並為前輩準備了粉絲應援禮物，采甄與許媛媛為金在煥粉絲名「WIN：D」，特別準備象徵性的「風車」作為應援棒，讓金在煥深受感動，最後金在煥也臨時加碼，拿起許媛媛的吉他演唱live版的〈Energetic〉，許媛媛興奮直呼：「這把吉他要永久留存當傳家之寶！」

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幻藍小熊, 金在煥, 宋允亨

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