劉伊心結婚7年不忍了！夫妻爆爭執「氣寫離婚協議書」　吐委屈：我很孤單

記者孟育民／台北報導

女星劉伊心有「選美皇后」稱號，2017年與大24歲的老虎牙子執行長林志隆結婚，今年7月平安生下第三胎。生產前她錄製《小姐不熙娣》，忍不住吐苦水，抱怨老公都不會陪她，驚爆吵到離婚，她甚至氣憤跑到律師樓寫離婚協議書，「這麼多年已經生到第三胎，我就覺得我老公都沒主動跟我約會，吵到最後撕破臉說，每個禮拜都要找一天跟我約會。」

▲▼劉伊心鬧離婚。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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劉伊心抱怨老公工作忙碌，認為一個禮拜起碼要有一天夫妻時光，起初兩人約好固定星期五，最後老公坦言壓力有點大，「我們就還是保持彈性，保持彈性就會忘記約我，已經很久沒有了。」她說吃個飯、聊個天都可以，或是聊天的內容很深層，她解釋：「就是不要聊工作的事情，可以聊關心我的事情，懷孕期間身體還好嗎？我就跟他抱怨，你都沒跟我講話，劉伊心這三個字在哪裡？在你心中在哪裡？我很孤單！」

▲劉伊心在節目上吐口水。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

劉伊心還爆料，發現老公行事曆要出差，但卻沒有邀約她陪同，於是她問同事，才得知老公是要跟新來的ㄋ特助一起去，她驚呼說：「我們公司什麼時候有新來的特助？通常都是我面試，我竟然都不知道公司有新來的特助，她說禮拜一報到，我看了一下行事曆，我老公禮拜天去理髮店剪頭髮，而且禮拜天是家庭日，他應該是不能出門的。」

▲▼劉伊心起初還懷疑老公。（圖／翻攝自小姐不熙娣）



此事讓劉伊心充滿氣憤，等他老公出差回來，她還刻意關心了一下，「那天就感覺知情不報，我就打到公司問了所有的細節，我就說，我看她好像長得很漂亮，我後來就殺去公司，故意打開門，老公就愣住，因為她還在開會。」劉伊心在會議室看見新同事，新同事立馬熱情牽起她的手，互動超親密，但劉伊心親眼確認後才鬆一口氣說：「她不是我老公的菜！」