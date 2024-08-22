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台灣人最愛諧音哏！　《正港分局》連「統編都藏亮點」細節控發瘋

記者黃庠棻／台北報導

犯罪推理喜劇影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，已於8月22日上線。劇情圍繞著「成語連續殺人案」，出現大量台灣人喜愛的諧音哏，更是成為觀眾追劇的一大看點，以下《ETtoday星光雲》也整理出幾幕隱藏亮點，細節控千萬不要錯過。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》已在22日上線。（圖／Netflix提供）

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1.員警編號59487

《正港分局》中由許光漢飾演的直男刑警吳明翰，員警編號59487大玩諧音哏「我就是白癡」，符合他在劇中的角色個性。他在採訪中談到自己為了吳明翰做足功課，直呼「「有了《關於我和鬼變成家人的那件事》經驗後，可以延伸的東西就更多，也變得更白爛」，此話一出也呼應了59487。

▲ Netflix首曝2024重磅華語片單 《愛愛內含光》《誰是被害者：第二季》《正港分局》《影后》全球獨家上線。許光漢《正港分局》（圖／Netflix提供）

▲許光漢在《正港分局》的員警編號有巧思。（圖／Netflix提供）

2.正港分局統一編號

發現了嗎？不只吳明翰員警編號59487大玩諧音哏，就連正港分局的統一編號「87879487」，也埋藏了整個小隊的特色「白癡白癡就是白癡」。飾演小隊長「林子晴」的王淨曾在訪問中透露，整個分局的警員都有一點「噗隆貢」，如果在現實生活中遇到這些人，可能只有自己的角色林子晴可以信任。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》的統一編號也很有笑點。（圖／Netflix提供）

3.第一名死者姓名

《正港分局》這次邀來YouTube頻道《木曜4超玩》跨界合作，所有成員都在影集中軋上一角，預告公開後就掀起一陣熱議。其中，《木曜4超玩》製作人陳百祥也悄悄出現在了劇集裡面，雖然本尊並沒有出現，但名字卻巧妙地被改成「程百祥」，也就是第一名死者、龍吟大樓的保全。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》第一集的死者名字有亮點。（圖／Netflix提供）

除了上述幾個貼近台灣生活的諧音之外，《正港分局》也加入了許多成語元素，用更有智慧的方式「玩弄諧音哏」，至於劇中還藏有哪些亮點，就讓觀眾自己追劇發現了。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲《正港分局》大玩台灣人最愛的諧音哏。（圖／Netflix提供）

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關鍵字

正港分局, 許光漢, 王淨, 馬念先, 陳彥佐

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