4年前目睹墾丁亂象「現在也沒改」！　史丹利：只會靠Ｘ沒有人來

記者張筱涵／綜合報導

史丹利熱愛旅遊，時常分享四處遊玩的心情，20日看到墾丁被遊客控訴業者拿陽傘占地的新聞後，直呼4年前就存在的問題竟然到現在都沒改善，痛批：「只會靠北為什麼都沒人來，那我想也只能繼續靠北看看這樣插著拜拜會不會保佑有人來吧！」

▲史丹利熱愛旅遊。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利20日提到，墾丁在4年前就有海灘上滿是業者陽傘的現象，即便無遊客，陽傘依然打開佔據沙灘最好的位置：「我自己帶的傘沒地方插，只好跟他們租傘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時史丹利也有提出抗議且有看到相關報導，但是事到如今，同樣的問題卻沒有完整改善：「唯一的差別是當時我去時傘都是打開的，四年後有比較收斂一些，有些傘是關起來的插在那邊，像極了在沙灘上上香。」

史丹利認為，一個旅遊景點除了天然景色外，周邊的細節與品質更是影響遊客是否會再次回訪，或是推薦給朋友的重要因素：「而這樣的品質與細節已經好多年都不改善，卻只會靠北為什麼都沒人來，那我想也只能繼續靠北看看這樣插著拜拜會不會保佑有人來吧！」

留言區中，史丹利也上傳了4年前插滿整排陽傘的海灘照，並抱怨：「我們雖然屈服租傘了，但打死都不想坐那個醜死了的小塑膠椅啊…」他認為其實也和價格無關，若有需求那有供給是可以的，主要是業者強強佔海灘，硬逼遊客只能租傘：「這樣就會讓人不舒服了啊。」

▲史丹利上傳4年前墾丁海灘插滿傘的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／熱血史丹利大叔應援團）