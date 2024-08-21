Energy北高雙蛋賣到秒殺　宣布睽違21年「新加坡開唱」！

記者蔡琛儀／台北報導

男團Energy在上個月完成台北小巨蛋演唱會，以及九月即將前進高雄巨蛋開唱之後，今日宣布將在11月23日唱進新加坡室內體育館，也是他們自2003年於新加坡舉行演唱會之後，隔了21年再次登陸開唱，五位團員十分興奮，以前發行專輯經常飛新加坡宣傳，就像是要去見老朋友的感覺，也將率先10月5日於新加坡舉行唯一一場簽唱會。

▲Energy宣布新加坡開唱 。（圖／相信音樂提供）

Energy 對22年前去新加坡宣傳、開演唱會還記得許多有趣往事，比如他們曾經一到機場就被將近4千名歌迷，身穿自製黑色T Shirt接機包圍，歌迷還包下40 台車瘋狂跟著Energy， 到處都是熱情的尖叫聲，尤其鍾愛新加坡美食，有一次因為行程太累加上中暑，Toro瘋狂嗑海南雞飯後就立刻上台演出，一個倒立舞蹈動作後Toro感覺雞飯在食道回流，演出到一半立刻轉身往台下狂吐，實在很驚險難忘。

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除了〈放手〉、〈某年某月某一天〉、〈Come On〉、〈多愛我一天〉等經典歌曲回憶殺外，更會帶來〈星期五晚上〉、〈分合〉等新歌，預計讓E16蹲風潮席捲新加坡，演唱會門票將於8月26日早上10點開始至8月28日早上8點開放萬事達卡預售，8月29日早上10 點起也將開放精選預留席位供萬事達卡持卡人專享購票。