蕭秉治睽違十年重返小巨蛋　經典歌讓鐵粉與老公定情結婚超感人

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在12月7日重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，除了門票將在本周日於拓元售票系統全面開賣，也將舉辦限定簽票會，將於9月14日下午4點於台北信義新光三越香堤大道廣場登場，簽唱會上，他也將特別安排驚喜，在小巨蛋後台與限額幸運歌迷1對1合影紀念，希望演唱會演唱會開始到結束，都能與歌迷相伴。

▲蕭秉治9月14日在香堤大道舉辦限定簽票會。（圖／相信音樂提供）

相隔10年重返小巨蛋，歌迷更是留下滿滿感性的留言，有位歌迷表示，10年前她只能坐三樓看台區、10年後的她，下定決心一定要坐在搖滾區；還有人當年追星是小學六年級，如今10年過去了，長大成人的她自己賺錢有能力購買演唱會門票支持偶像，就是不想再錯過蕭秉治的演唱會；也有位歌迷留言透露，與高中男同學偷偷曖昧2年，還介紹對方聽〈偷偷的〉，沒想到這首歌竟變定情曲，男同學不但向她告白成為男朋友，相戀9年後現在身份變老公，她想帶著初戀老公一起到小巨蛋看演唱會，聽著屬於他們記憶裡最美好的情歌金曲。

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此外，此次小巨蛋在搖滾區後設有VIP包廂，包廂內提供長沙發、螢光手環、礦泉水、1207 號VIP包廂特區，感覺就像在KTV或夜店包廂，蕭秉治不忘向大家喊話：「我會提醒有求必應的必應創造舞台不能搭得太高，這樣我才可以在意想不到的時刻走到你們旁邊唱歌，大家都決定好要坐哪裡了嗎？」