《我的少女時代》王大陸、宋芸樺驚喜合體！　合照四連發掀回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

由藝人王大陸、宋芸樺、簡廷芮、五熊（蔡頤榛）主演的電影《我的少女時代》在2015年上映，電影上映後不僅創下票房好成績，還連帶使劇中演員人氣飆升，最近演員群難得齊聚，一系列的合照曝光後，再度掀起粉絲討論。

▲▼《我的少女時代》演員群合體。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

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透過五熊在IG限動分享的合照可見到，她與宋芸樺、簡廷芮、大文、茵聲等人站在一起且親密地擁抱彼此。每個人除了面帶微笑之外，還分別將手搭在對方的肩膀上，比出V的手勢、擺出親臉頰、俏皮嘟嘴的表情看向鏡頭，整體氛圍相當輕鬆且愉快，不難看出彼此之間深厚的情誼。為此，五熊在這張照片中，感性告白昔日的搭檔們：「我真的很愛妳們！謝謝妳們。」

在9人的大合照中，演員群們顯得非常開心和親密。前排的宋芸樺、簡廷芮、五熊、大文、茵聲展現濃厚的友情，有人擁抱彼此，有人微笑靠在對方肩上，還有人開心地比出V字手勢。王大陸、張立東則站在後方，其中王大陸比出V字手勢，臉上露出愉快的笑容，張立東則是舉起雙手，看起來非常放鬆和自在。

▲▼五熊（蔡頤榛）在IG分享《我的少女時代》演員群的合照。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

為此，五熊在照片中感性分享與好友們重聚的感動之情。她表示，這次的相聚邀約，讓她感到無比驚喜和珍貴，因為在這之前，她與這些好友已有兩年未見，甚至有些朋友更久未曾碰面，因此這次的相約對她來說極具意義，特別是因為這段友情已走過了十個年頭。五熊還特別提到，她在經歷人生中的生死關卡後，更加珍惜這寶貴的友情。