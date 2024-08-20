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《艾蜜莉在巴黎》終於不必左右為難　莉莉柯林斯期望能有第5季

莉莉柯林斯在《艾蜜莉在巴黎》第4季首映活動上，獻飛吻給粉絲。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

Netflix《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）在疫情時推出，滿足了觀眾被關在家裡、想要出門走走的念頭，但現在進入了第4季，除了有更多巴黎的風貌以外，還去莫內的吉維尼（Giverny）故居出外景。女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）也解釋了除了時尚與俊男美女，為何這季劇情開始有些不同以往。

第4季拆成兩個部分推出，現在可以看到前5集，其中香水發表會的化妝舞會場景，請出鼎鼎大名時裝設計師哈里斯里德（Harris Reed）打造劇中人的造型。莉莉柯林斯說：「當我在劇本上讀到這一段，我知道非得出動哈里斯里德不可，我直接去找她，『聽好，拜託，這真的很棒，你可以出馬嗎？』所以當我看到草圖時，我真的整個人為之震撼，我忍不住心想，『我們不要太快脫下這些行頭，我們需要一起好好檢查一下。』因為劇本有提到我搭上計程車，但是我頭上帶著那頂誇張的帽子，我不可能跳上計程車。我堅持服裝設計師的想法，就應該是整齣戲的願景，我知道戲劇有時候會誇張，需要一點讓步，但我對此非常堅持。」

這身黑白對比的服裝，是邀請服裝設計師哈里斯里德特地打造的，象徵艾蜜莉的愛情立場。（Netflix提供）

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▲這身黑白對比的服裝，是邀請服裝設計師哈里斯里德特地打造的，象徵艾蜜莉的愛情立場。（Netflix提供）

當然這場戲最搶眼的地方，就是主角人物穿上黑白兩色的服裝，象徵劇中他們的愛情立場，艾蜜莉不再徘徊於加百列或艾非之間，而是做出了選擇。莉莉柯林斯解釋，過去以來，艾蜜莉一直認為一切都是二選一，「她把事情看成黑白分明，但很難適應，因為很多事情本質上是灰色地帶。我們都沒有解決所有問題的答案。這一季的劇情，她對於可以有更多機會抱持著開放態度，假使這個時機可以讓她跟加百列一起嘗試，她可能會傾向於『為什麼不呢？』我想她覺得，『如果不是此刻，那還要等到什麼時候？』我想也該是擁抱當下，跟更多的不確定性、情定加百列的時候了，雖然我不確定是否還有第5季。」

法國女上司希維爾，過去被描寫欺負艾蜜莉的反派，但這季卻展現她過往所承受的委屈，如何塑造了她的個性。（Netflix提供）

▲法國女上司希維爾，過去被描寫欺負艾蜜莉的反派，但這季卻展現她過往所承受的委屈，如何塑造了她的個性。（Netflix提供）

此外這一季也透過難搞的女上司希維爾，站出來指控家大業大的時尚集團JVMA大家長，長年以來對女性員工性騷擾，這對故事素來不食人間煙火的《艾蜜莉在巴黎》來說，是很難得觸及到現實的劇情。莉莉柯林斯解釋，「我想這一季很適合這樣做，可以深入理解其他角色；對希維爾來說，儘管這是過去她經歷的事，自認早早就擺脫了，但這又對她現狀產生了困擾。我喜歡節目中處理這議題的方式，非常尊重與優雅，給予希維爾更多的自信、權力、堅強，但也同時間襯托出她下決定時的內心脆弱、充滿情緒跟不確定性的一面，讓她變得更人性化一點。」

畢竟過去希維爾被描寫為總是欺負艾蜜莉的反派，但是莉莉柯林斯說這段劇情可以讓觀眾理解，希維爾就算是反派，也是個有層次的反派，「她經歷了許多事情，我很感謝扮演她的女星菲莉普帕妮（Philippine Leroy-Beaulieu），展露這個人物的不同面向，以及如何透過這些過往的經歷、往前邁進的方式。」

這是畫家莫內的吉維尼故居，在此完成《睡蓮》畫作，難得外借給《艾蜜莉在巴黎》拍戲，真的太美了。（Netflix提供）

▲這是畫家莫內的吉維尼故居，在此完成《睡蓮》畫作，難得外借給《艾蜜莉在巴黎》拍戲，真的太美了。（Netflix提供）

雖然說《艾蜜莉在巴黎》經常被批評劇情過於夢幻、逃避現實，但莉莉柯林斯認為，假使這齣戲可以讓觀眾逃避現實、帶來快樂，「那就是最大的恩賜，我也從中得到了許多。我喜歡每一季都能給艾蜜莉注入新鮮生活，她也教導我學會許多事物。因為這個機會，讓我有這樣生活經歷。我們一起享受這趟旅程，也很想知道，未來是否還可以一起完成更多。」

至於預計在9月中推出的第4季後半部，莉莉柯林斯預告會有在羅馬外景拍攝的耶誕節假期場景，「大家可以體驗一下去羅馬過耶誕節的冬天，但如果沒有更多轉折跟戲劇化，就不能叫《艾蜜莉在巴黎》了！」

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