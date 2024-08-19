《獵人》終於宣布復刊！　「時隔1年9個月」連載重啟日期定了

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）角色鮮明，故事原創性、深度極強，是許多漫畫迷心目中的神作，然而作者冨樫義博長年因為腰痛等問題而經常休刊，離結局遙遙無期，讓許多讀者經常戲稱「結局要等孫子燒給我」，繼2022年12月底400話刊出後休刊至今。稍早終於釋出了正是復刊消息，確定會在10月7日重新於《週刊少年Jump》上連載。

▲《獵人》即將重啟連載。（圖／翻攝自X）

《ジャンプPRESS》第3集在8月19日播出，節目上官方正式宣布《獵人》將於10月7日重新在《週刊少年Jump》45號上連載。這次連載重啟距離《獵人》上次休刊已經過了1年9個月的時間，比起過去從2018年11月到2022年10月長達4年的休刊來看，這次已經好上許多。

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▲《獵人》距離上次休刊過了一年9個月的時間。（圖／翻攝自X）

此外，《獵人》漫畫的最新單行本第38卷預計將於9月4日發行。冨樫義博從第401話開始創作，至今已完成了第417話，但由於採用不定期連載模式，尚不確定最新的連載會涵蓋哪些內容。

近日隨著《我的英雄學院》正式完結，《咒術迴戰》也宣布再5話就結束，引起全世界漫畫迷的熱議，如今《獵人》確定重新開啟連載，也讓獵人迷們相當期待接下來的故事進展。