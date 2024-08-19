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比爾賈拍MV很大膽！Ella提議「塞進來」：真敢玩啊你　他照做

記者吳睿慈／台北報導

歌手Ella（陳嘉樺）19日正式推出最新一波主打歌〈廢〉，傳遞更Chill的生活哲學，她形容：「在努力工作、追求夢想之餘，偶爾也要給自己耍廢的時候，要做個有彈性的人！」MV邀請到導演比爾賈操刀，以其獨特的視覺角度挖掘她的不同面向。其中一幕，畫面是她要作勢張開嘴巴，並透過鏡頭往嘴裡拍，沒想到，Ella大膽提議「塞進來」，讓粉絲再次見證她灑脫又豪爽的性格。

▲▼比爾賈拍MV超敢玩！Ella大膽提議「塞進來」　他真的照做。（圖／勁樺娛樂提供）

▲▼Ella新歌〈廢〉展現多種面貌。（圖／勁樺娛樂提供）

▲▼比爾賈拍MV超敢玩！Ella大膽提議「塞進來」　他真的照做。（圖／勁樺娛樂提供）

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新歌〈廢〉融合另類色彩流行搖滾，展現Ella音樂中隨性而堅定的一面，她用頹廢迷人的唱腔，演繹出心中尖叫的靈魂與受傷的身體。為此，導演比爾賈設計了5種視覺畫風，用意識形態的手法創造出「廢」的美學，導演將「廢」暗喻為如陽光、空氣、水般的存在，象徵著放空歇息的重要之外，也是為了儲備更多能量向前邁進。

▲▼比爾賈拍MV超敢玩！Ella大膽提議「塞進來」　他真的照做。（圖／勁樺娛樂提供）

▲比爾賈嘗試多種拍攝畫面，其中Ella還有提議「塞進來」，打趣虧「真敢玩啊你」。（圖／勁樺娛樂提供）

MV為了呈現盡情耍「廢」的主題，置身在荒廢飯店、舊衣回收廠等不同地方，Ella對於各種拍攝畫面、角度都勇於嘗試，其中有一個畫面是要作勢張開嘴巴，透過鏡頭往嘴裡面拍攝，Ella大膽提議「塞進來」，打趣說：「我被穿越了，只有比爾賈導演敢這樣玩！真敢玩啊你！真的有伸過我那麼裡面的，大概就是胃鏡、大腸鏡！」

▲▼比爾賈拍MV超敢玩！Ella大膽提議「塞進來」　他真的照做。（圖／勁樺娛樂提供）

▲Ella新歌〈廢〉上架播出。（圖／勁樺娛樂提供）

〈廢〉以其獨特的視覺角度挖掘Ella的不同面向，將音樂與影像完美結合，呈現出天后迷人的千變萬化，除了作勢張開嘴巴吞鏡頭外，膽子超大的Ella，甚至挑戰直接用手拿著煙火，在點燃時離臉的距離超級近，只見她鎮定地手持搖擺畫圈讓畫面呈現煙霧迷幻氛圍。歌曲〈廢〉現已在YouTube頻道上架。

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