女星驚吐「被周潤發身體接觸」走出片場哭！　廖安麗曾演郭芙爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星廖安麗（Annie）於1977年參加TVB第六期藝員訓練班，正式踏入娛樂圈。她在經典港劇《楚留香》飾演「宋甜兒」、《神鵰俠侶》飾演「郭芙」，並且曾以電影《浮生》入圍金馬33最佳女配角，結婚後淡出娛樂圈，經歷攝影師老公葉青霖出家、離婚，又拍電視劇復出，現在是半息影狀態。她近日接受訪問，回憶演藝圈的點點滴滴，意外吐露當年很怕周潤發。

▲廖安麗演《神鵰俠侶》郭芙走紅。（圖／翻攝自YouTube）

據《香港01》報導，廖安麗原本性格害羞，會進入演藝圈，是因為偶然看到北角街坊會堂的話劇班，想改變性格前去參加。當時導師之一是電影人黃百鳴，她曾被老師誇讚「身體裏面流着戲劇的血」，獲得很大的信心，因此進一步報名TVB演員訓練班，不僅演戲，還當過主持人。

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而廖安麗與周潤發和合作過電視劇《強人》，她形容「發仔是一個頑皮的人」。她表示周潤發年輕的時候太喜歡玩，但自己不是愛玩的人，「我不習慣那種比較豪放的玩法。他那次就是因為一些身體接觸，讓我覺得很接受不了，覺得好像很害羞，這是我當時的感覺」。不過現在的她當然不會介意，還會一起玩樂，「當時真的不行，我非常害怕，感到極為害羞，甚至走出拍攝現場哭」。她坦言後來見到周潤發也會怕，有些避忌，因為她當時覺得那次接觸過於誇張。

▲廖安麗《楚留香》演宋甜兒。（圖／翻攝自YouTube）

▲廖安麗透露，以前很怕被周潤發身體接觸，曾走出片場哭。（圖／ETtoday資料照）



廖安麗最令觀眾印象深刻的，是在劉德華版《神鵰俠侶》飾演郭芙，戲裡因為盛怒砍斷「楊過」手臂。她表示自己性格害羞怕事，跟郭芙完全不同，演郭芙獲得不少人稱讚，但是也很多人罵她刁蠻，她強調自己本人真的不是這樣。

▲廖安麗（左）近照。（圖／翻攝自臉書／賈思樂）