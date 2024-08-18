MIRROR舞者癱2年「只有頭和頸部有感覺」　爸揭復原進度：沒有等死

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿MO（李啟言）於2022年7月28日在男團MIRROR演唱會中，遭到大螢幕重砸，導致頸椎爆裂，重傷至今2年多，除了再次手術，並接受新的復康治療，手腳開始能輕微擺動，這些重大進展令雙親欣喜，有關最新近況，爸爸透露：「過程是困難重重，但阿Mo所選擇的不是等死……。」

▲舞者阿MO（李啟言）遭大螢幕砸傷癱瘓2年，全身僅頭和頸部有感覺。（圖／翻攝自IG）

據牧師爸李盛林在最新代禱信分享，阿Mo這兩年經歷了肌肉、關節、神經的重生，「儘管蛻變的過程是困難重重，但阿Mo所選擇的不是等死，而是像老鷹一樣在痛苦的磨難中尋求重生」。代禱信提及，他受創之後，全身僅頭和頸部有感覺，其他身體部份的感覺都消失了，現在透過「控制器」，將腦電波訊號繞過受創的頸椎，上傳下達傳到肌肉和關節，重新運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前阿MO以緩慢的速度，增加身體的感覺，目前左右上胸和手臂的感覺，已恢復至80-100%，手指也開始有麻痺感。咳嗽能力比手術前更有明顯進步。爸爸藉由代禱信祈求半年內能將大部分的感覺功能找回來，也希望今後自主能力可以逐漸增強。

▲牧師爸爸李盛林代禱信108，透露阿MO受創之後，全身僅頭和頸部有感覺。（圖／翻攝自IG）