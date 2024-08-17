終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior於16日起連續3天在台北小巨蛋開唱，3場共吸引2萬5500人到場朝聖，他們以「SUPER SHOW」演唱會系列睽違2年回到台灣，由於成員16日首場多以「台北」稱呼歌迷，引發不少歌迷難過表示「我們不是台北E.L.F.」，於是17日開唱才剛開始，成員卯起來狂喊台灣，觀眾終於等到他們的呼喊聲，獲得滿滿讚聲。

▲SJ開唱第二天狂喊台灣，許願20週年「前進台北大巨蛋」。（圖／讀者提供）



Super Junior演唱會來到第2天，他們一改喜歡逗粉絲的性格，反而情話滿天飛，神童先表示「要來我看貓嗎」，銀赫用中文撩妹「你要當我的貓咪嗎」藝聲也說「我也是貓咪」，然後圭賢加碼說情話「一起抱抱睡」，台灣E.L.F.激動不已，台下不斷暴動。

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▲▼SJ開唱第二天卯起來撩妹。（圖／讀者提供）



演唱會設有搖滾區，圭賢還藉機告白「你們的腿還好嗎？」觀眾喊著「不好」，他嘴甜回答「你們的腿是我的」，然後視線望向2樓座位區，他又問「你們的屁股還好嗎」，觀眾附和「不好」，他卻改口「你們的屁股不是我的」，故意逗粉絲。

▲SJ 20週年將有金希澈加入，令粉絲都很期待。（圖／讀者提供）



Super Junior即將成軍20週年，他們對於台灣時事很關心，也得知台灣即將有新的演唱會場地「台北大巨蛋」，利特當場許願20週年前進大巨蛋，更是第一組主動開口要唱大巨蛋的韓團，全場掀起暴動尖叫聲。事實上，金希澈近年來沒有參與演唱會活動，但他從去年起便預告會參與20週年回歸活動，若大巨蛋敲碗成真，對於粉絲與團體來說皆意義非凡。SJ於17日結束第二天演唱會，18日晚間6點預計進行第三場專場活動。