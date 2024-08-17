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胡瓜脫口兒子不紅「孫鵬很羨慕」嘴軟了　曝進軍YT主持內幕！

記者劉宛欣／綜合報導

綜藝天王胡瓜數十年來主持許多綜藝節目，功力受到肯定，近來他也開始試圖打進年輕人市場，開了YouTube頻道「下面一位」，目前已經吸引了14.6萬人追蹤。他日前登上薩泰爾脫口秀《狗屎寫手》，自嘲起年紀以及兒子胡釋安知名度，還提到阿翔、謝忻的緋聞，讓許多網友直呼「Respect」。

▲▼2024《真愛秀·藍寶石大歌廳》彩排練團媒體探班-胡瓜。（圖／記者周宸亘攝）

▲胡瓜近期積極經營網路平台。（資料照／記者周宸亘攝）

《狗屎寫手》節目設定為嘉賓上台後，跟著耳機唸出聽到的台詞，事前不會知道腳本內容，相當考驗臨場反應。胡瓜一上台就說「大家好我是五月天的阿信，大家都說我跟阿信長得很像，我說哪有啊？他比我胖多了」，甫開場就開起撞臉阿信的玩笑。現年65歲的他，提起了近來積極拉近與年輕人距離「我下載了IG，因為我FB的朋友都過世了」、「我的節目收視越來越低，因為我的觀眾也差不多走...」，話還沒有講完就險些嘴軟。

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▲胡瓜、瑪莉亞、胡釋安。（圖／攝影中心）

▲胡釋安與胡瓜。（圖／ETtoday資料照）

《綜藝大集合》的招牌單元為「魚躍龍門」，胡瓜表示「魚躍龍門就是跳圈圈那個」，接著話鋒一轉脫口「投懷送抱是阿翔跟謝忻玩的那個」，吐槽了阿翔與謝忻5年前的不倫戀。最後則是提及了也在演藝圈闖盪的兒子胡釋安，表示「很多人喜歡酸我兒子沒有知名度，沒有新聞要報，孫鵬好羨慕我」，明顯是在揶揄孫鵬兒子孫安佐近期的許多爭議，引起台下歡呼笑翻。

看完該集的網友紛紛表示「瓜哥！！老藝人果然台風就是穩，上台說話跟吃飯喝水一樣」、「太好笑！之前來賓是自嘲比較多，但這集是把大家都得罪完了！」、「尊敬真的尊敬，瓜哥一把年紀還願意來給後輩揶揄Respect」、「兒子沒有新聞就是好新聞」。

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