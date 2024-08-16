樂天MC沐妍苦學72道菜考到「廚師證照」！　爽喊：單身不孤單

記者王靖淳／綜合報導

「樂天桃猿」專屬MC沐妍在今年七夕情人節時透過Threads發文報喜，坦言雖然沒有脫單，但成功完成了中餐丙級廚師證照的考試，同時也透露，自己上了3個月的課、學了72道菜。為此，她興奮直呼：「非常開心！單身卻不孤單！」

▲▼沐妍考到中餐丙級廚師證照。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

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沐妍坦言，為了準備考試，她消失了好幾天，連平時的社交活動都暫停，將所有精力投入到學習與練習中。在為期3個月的課程中，她學習了72道菜，並表示這次考試對她來說意義重大。儘管身邊的人常常問她：「妳已經那麼會煮了，為什麼還要考證照？」沐妍回應道，她希望自己的廚藝不僅限於煮給自己吃，更想能讓他人品嚐到幸福的滋味。

▲沐妍發文分享考到證照的心得。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

沐妍透露，這次報名廚藝課程是她在5月時做出的決定，經過幾個月的忙碌，她終於在壓力最大的時刻完成任務，並取得廚師證照。她在文中表示，雖然今年七夕情人節依然單身，但能夠完成這個挑戰，讓她感到非常開心。最後，沐妍在文末感謝這段學習旅程中的支持者，特別是老師的教導，讓她和班上的所有同學都順利通過考試，實現全員錄取的佳績。