ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《以神之名：信仰的背叛》PD遭移送檢方！受害女性裸身直接播　警：未經當事人同意

記者張筱涵／綜合報導

鄭明析（鄭明錫）所創的耶穌晨星教會（Jesus Morning Star，JMS，即攝理教），因涉嫌性侵女信徒的案件2023年被紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球震驚。不過，該節目主製作人趙PD今（16日）因涉嫌違反性暴力處罰法，被移送檢察機關。

▲「攝理教」教主鄭明析被指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

▲「攝理教」教主鄭明析被《以神之名：信仰的背叛》指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）

綜合韓媒報導，《以神之名：信仰的背叛》揭露4則南韓邪教惡行（攝理教、五大洋、嬰兒花園、萬民之神），但在攝理教部分出現了鄭明析所拍下的女性裸身的片段，且女性們的重要部位都沒有進行適當的遮掩，警方收到檢舉後持續進行調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南韓麻浦警察局近日以違反性暴力特別法第14條（使用相機等器材拍攝）的第2項（將可能引發性羞恥感的影像，違反當事人意願進行散佈或上映，將面臨7年以下有期徒刑或韓幣5000萬元以下的罰款）和第3項（若為牟利目的通過信息通信網違反第2項，將面臨3年以上有期徒刑），將趙PD移送到首爾西部地檢署。

韓警表示，將紀錄片發布在OTT串流平台上具有營利目的，且未經當事人同意放映此影片，認定存在犯罪嫌疑。新聞曝光後引起廣泛討論，網友們紛紛表示「當時指責的人被當成邪教看待，那部分真的讓人很不舒服，感到很煩躁」、「原本紀錄片是可以出於公益目的，在一定比例範圍內不經許可播放的，他們不可能不知道這點，應該不會受到處罰」、「如果沒有得到同意，本來就應該打上馬賽克或用其他方式來處理才對」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

推薦閱讀

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭明析, 鄭明錫, JMS, 邪教, 以神之名：信仰的背叛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鳳梨突怨「不知怎配合老婆」！　還原過程曝無奈：有苦難言
  2. 泰勒絲在倫敦開唱！　天王「紅髮艾德」登台大合唱
  3. 港女星乳癌復發！化療艱辛低落嘆「在家中等死」　2女兒窩心鼓勵
  4. 魏如萱演唱會舞台太威！　獲南韓設計大獎...差點哭出來
  5. 小禎接受李進良道歉　帶女兒到英國遊學怒「對亞洲人相當不友善」
  6. 出庭與前夫眼神無交流！　理科太太耍冷：感情不好才離婚
  7. 蕭淑慎老公突「入院動手術」！　曬病床照曝近況
  8. 70歲丁也恬一生不婚！　「拒11年男友求婚」原因曝光：對他家庭不好
  9. 粿粿曬「愛女被小男生牽手」畫面！　帥尪驚喊：現在什麼情況
  10. 解偉苓追星成功「抱到陳曉東」！　錄《大熱門》緊張到不敢看他

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366