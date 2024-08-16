記者張筱涵／綜合報導

鄭明析（鄭明錫）所創的耶穌晨星教會（Jesus Morning Star，JMS，即攝理教），因涉嫌性侵女信徒的案件2023年被紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球震驚。不過，該節目主製作人趙PD今（16日）因涉嫌違反性暴力處罰法，被移送檢察機關。

▲「攝理教」教主鄭明析被《以神之名：信仰的背叛》指控性侵多名女教徒。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）



綜合韓媒報導，《以神之名：信仰的背叛》揭露4則南韓邪教惡行（攝理教、五大洋、嬰兒花園、萬民之神），但在攝理教部分出現了鄭明析所拍下的女性裸身的片段，且女性們的重要部位都沒有進行適當的遮掩，警方收到檢舉後持續進行調查。

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南韓麻浦警察局近日以違反性暴力特別法第14條（使用相機等器材拍攝）的第2項（將可能引發性羞恥感的影像，違反當事人意願進行散佈或上映，將面臨7年以下有期徒刑或韓幣5000萬元以下的罰款）和第3項（若為牟利目的通過信息通信網違反第2項，將面臨3年以上有期徒刑），將趙PD移送到首爾西部地檢署。

韓警表示，將紀錄片發布在OTT串流平台上具有營利目的，且未經當事人同意放映此影片，認定存在犯罪嫌疑。新聞曝光後引起廣泛討論，網友們紛紛表示「當時指責的人被當成邪教看待，那部分真的讓人很不舒服，感到很煩躁」、「原本紀錄片是可以出於公益目的，在一定比例範圍內不經許可播放的，他們不可能不知道這點，應該不會受到處罰」、「如果沒有得到同意，本來就應該打上馬賽克或用其他方式來處理才對」。

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