「搖滾之神」HYDE要來了！今市隆二、極上動漫音樂祭接力台灣開唱

記者吳睿慈／台北報導

台灣本年度不只韓星來台名單熱鬧，就連日星也一組組接力登寶島，集結超過17組日本動漫以及偶像的《極上動漫音樂祭》，即將於8月24、25日兩天於「臺北市立兒童新樂園」舉行；今市隆二繼3月在台結束粉絲見面會，緊接著在10月又要訪台，帶來個人演唱會與歌迷見面；還有「搖滾大神」HYDE於11月05日帶著全新創作專輯開唱，在新冠疫情流行後暌違5年展開巡演。

▲《極上動漫音樂祭》集結多組日星開唱。（圖／POYE INTERNATIONL提供）



《極上動漫音樂祭》兩天陣容集結17組動漫歌手加上女子偶像團體，從奥井雅美開始，愛内里菜、富永TOMMY弘明、橋本仁、長谷川大輔、彩音、伊藤香奈子、純情的Afilia、Erabareshi、萌梓、FRAM、城崎桃華、Jewel☆Garden、流田Project、savage genius、末永香乃 、嘉陽愛子以及未來少女Rinii語芮，創下今年在台灣舉辦的音樂祭，單一場最多組日本藝人的紀錄，預計從下午4點一路唱到晚上10點，還邀請到多位百萬級超人氣coser，門票已經在年代售票系統熱賣中。

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▲今市隆二10月台灣開唱。（圖／LDH愛夢悅提供）



唱跳男團三代目J SOUL BROTHERS from 放浪一族主唱今市隆二，3月於台北舉辦的首場海外粉絲見面會完美落幕後，於6月底推出個人第5張原創專輯《R》，隨即從6月到8月在日本舉辦了以此張專輯為概念的全國巡迴演唱會，而心繫台粉的他兌現承諾，將在10月6日於 Zepp New Taipei舉辦個人演唱會，門票17日中午12點在全台7-11便利商店ibon販賣。

▲「搖滾之神」HYDE於11月登台開唱。（圖／環球音樂提供）



「搖滾大神」HYDE繼前作專輯《ANTI》之後，時隔將近5年，終於將推出樂迷期待已久的全新原創專輯《HYDE [INSIDE]》，集結多年心血所產出的大作，共有14位海內外知名的音樂人參與其中，包括SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等時下氣勢如虹的樂團的作曲家與國內外製作人的豪華陣容。他同步宣布個人演唱會場次消息，2024年11月05日來到Zepp New Taipei開唱，售票資訊待主辦公佈。