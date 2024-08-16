歐陽靖4歲兒子遭詛咒！　「截圖當鐵證」忍無可忍：等著收傳票

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽靖16日曬出截圖，指控一名網友開設粉專詛咒她的孩子與家庭。令她忍無可忍決定提告。

▲歐陽靖決定提告網友。（圖／翻攝自臉書）

歐陽靖發文「這個人又來了……」，加上困惑表情符號。根據她上船截圖，某位網友開設粉專並取名「其實新醬活到五歲就死了」、「歐陽新沒老爸又有個貪財媽」，接著到她粉專留言開酸新醬爸爸、媽媽都是廢物，因此決定「我就去警局提告吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽靖：「這個人又來了……」，決定報警處理（圖／翻攝自臉書）

網友支持歐陽靖，同時粉專取名也令人震驚，「支持提告，每個人都必須為自己的言論負責」、「好可怕，真的要處理」、「這種人姑息就是默認，一定要給重重的教訓，以為講一講哭一哭道個歉就沒事，門都沒有」、「太可怕了！有病真的要看醫生啊！支持妳」、「支持提告，現在有的人都覺得不提告都沒事，才會那麼猖狂」、「惡意滿滿，支持提告，同時希望阿靖一家要繼續開心享受生活，讓這個帳號所說的每件事情都完全不成立」、「直接吿到底，讓他知道躲起來當鍵盤渣亂罵人詛咒人，就該付出代價」、「躲在鍵盤後面，什麼缺德話都敢說，支持提告」。

▲網友開設粉專，還到女星家裡找素材。（圖／翻攝自臉書）