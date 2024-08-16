孫安佐被毆打遭疑「演的」！　深夜PO限動「拳頭朝自己」吐1句話

記者陳芊秀／綜合報導

星二代孫安佐（孫健豪）受邀擔任真人秀《拳願之星》的飛行導師，不料評審期間與另一位導師「台中燒打雞」韓森起衝突，朝對方脖子上伸手後遭揮拳反擊，錄影一度中斷。不過最新消息透露，他答應參加10月12日的格鬥賽，對決的人正是韓森，引發外界質疑兩人爆衝突是假的。

▲孫安佐當真人秀導師被打，現場影片曝光。（圖／讀者提供）

《ETtoday新聞雲》15日的獨家消息指出，孫安佐已經答應參加10月12日拳願明星格鬥賽，對決人選就是與其起衝突的拳王韓森，引發網友質疑兩人近日起衝突是炒話題，甚至有人稱「噱頭就噱頭」、「我説嘛，之前就是先作秀，然後才有格鬥」、「假到一個不行，三流的網紅劇本」、「套好的啦，念台詞還會卡」、「做做效果啦」。

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孫鵬被問到孫安佐被打一事，透過經紀人回覆《ETtoday星光雲》，低調表示「這比較屬於他工作領域的事」，進一步認為「或許是為了宣傳？」對於兒子工作的事情沒有太多干涉，面對記者詢問，則簡單地說道「謝謝關心」。

孫安佐限動則是曬出一張自拍照，且拳頭朝向自己，搭配King Gnu的歌曲〈SPECIALZ〉，再加上一句「What」。而他的經紀人昨日曾向媒體表示，《拳願之星》是一檔真人實境秀，節目設計包括拳賽，旨在傳達日常小衝突無需過度擔心，「紛爭可以在拳賽中解決」，至於這場衝突是為了節目效果還是真實擦槍走火仍有待確認。

▲孫安佐限動。（圖／翻攝自IG）