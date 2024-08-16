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獨家／上月爆住加護病房...陳盈潔轉普通病房近況曝　病榻和好親妹

記者蔡琛儀／台北報導

70歲台語歌后陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2個月，去年8月入獄後沒多久，就因突發腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，上個月一度傳出進加護病房，好友、音樂人許常德近日透露，陳盈潔目前已轉進一般病房，雖然仍須插管餵食，也無法行動，但會用眼神給反應，還能點頭、勉強舉手、寫字，甚至還努力用台語問大姊：「住這裡，（錢）夠不夠付？」也遇到很好的看護，無微不至的照顧陳盈潔。

▲▼陳盈潔入獄腎衰竭敗血症，入院半年病況曝。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

▲許常德和陳盈潔是好友。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

許常德近日都忙著舉辦「破浪人生說唱會」幫助陳盈潔度過難關，他相當感謝所有來力挺的歌手，包括沈文程、阿吉仔、許富凱、朱海君等人，連消失已久的陳小雲都主動詢問想幫忙，還有慷慨解囊的綜藝教母葛福鴻；觀眾免費進場，但會發紅包袋讓大家隨喜捐款，或是寫下要給陳盈潔的話。他坦言這些信對於陳盈潔復健幫了很大的忙，醫生都說是奇蹟，而各界的善款也幫助陳盈潔撐過一年。不過他表示，最近大姊突然在一個月內暴瘦30公斤，讓他很擔心，醫院也要她找時間好好做個健檢檢查。

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接下來「破浪人生說唱會」將在9月7日前進台中元保宮，許常德也請到陳盈潔大姊和弟弟到場，也預計邀約前夫李春賀，許常德透露，陳盈潔前夫李春賀雖已和她離婚多年，但在陳盈潔入院時仍趕到醫院探視，還親自北上送文件來，相當有情有義；此外，原本陳盈潔因冒用妹妹的名義偽簽本票遭到提告，因此和妹妹幾乎關係決裂，但陳盈潔倒下後，住在馬來西亞的妹妹更兩度返台探望姊姊，「我跟大姊講說，大家走過這趟，上過這段人生課，大家都很有收穫，可以靜下來看這一切。」

而家人也還是有共識，萬一陳盈潔狀況危急就放棄急救；許常德也說，說唱會會繼續辦下去，「我希望持續辦，讓更多人認識陳姐的歌，就算陳姐走了，也讓大姊有資源繼續生活下去。」

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陳盈潔, 許常德

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