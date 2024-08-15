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林逸欣腦內失控　還遭到雷擊出現同手同腳症狀

記者葉文正／台北報導

全民大劇團最新療癒音樂劇作品《腦內失控的iTunes》將於本週五在臺北城市舞台盛大首演，並連演四場。今日，編導謝念祖偕同主演林俊逸、林逸欣、呂紹齊、巴鈺及林斌出席了彩排記者會，並接連演出了兩首精彩歌曲。

▲林逸欣、呂紹齊、林俊逸在音樂劇《腦內失控的iTunes》中有微妙的三角關係。（圖／全民大劇團）

▲林逸欣、呂紹齊、林俊逸在音樂劇《腦內失控的iTunes》中有微妙的三角關係。（圖／全民大劇團）

第一首歌曲《找到自己的旋律》是由失眠患者、暴食者、婚姻失和者交錯著，浮誇的服裝造型十分用心地展現了不同身心症的特性，例如失眠患者便直接將床單棉被枕頭穿戴在身上；暴食者則身上背滿了各種零食、泡麵，加強了整齣戲劇的奇幻、非寫實風格。第二首歌曲《就愛折返跑》節奏輕快、風格俏皮可愛，林逸欣在劇中因受雷擊後產生了同手同腳的後遺症，這首歌特別讓眾演員都以同手同腳的姿態來唱跳。

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▲林逸欣、呂紹齊、林俊逸在音樂劇《腦內失控的iTunes》中有微妙的三角關係。（圖／全民大劇團）

▲林斌(左)、巴鈺是劇中的一對活寶。（圖／全民大劇團）

編導謝念祖揭露了這部作品的創作靈感，源自一本由國外精神內科醫師撰寫的《腦內裝了2000齣歌劇的人》中的真實案例，一名骨科醫師被閃電擊中後，除了臉部有灼傷外，腦部與身體其他器官部位卻都正常無損，後來還出現了不可逆的超凡心智能力，這是典型的「後天性學者症候群」案例。而為了增強戲劇效果和趣味性，《腦內失控的iTunes》的女主角被雷擊後，除了出現「後天性學者症候群」之外，設定上另外多了同手同腳的症狀。

▲林逸欣、呂紹齊、林俊逸在音樂劇《腦內失控的iTunes》中有微妙的三角關係。（圖／全民大劇團）

▲林斌(左起)、林逸欣、巴鈺在劇中是好閨蜜，在林逸欣遭逢雷擊後從旁陪伴和協助。（圖／全民大劇團）

改編後的故事聚焦於一位在遭遇雷擊後忽然能聽見源源不絕旋律的女孩，以及一位陷入創作瓶頸、無法創作新旋律的偶像歌手。兩人在身心科醫生的幫助下，逐步找回屬於自己的旋律。由於該劇以大量音樂為主題，因此也特別請來C MUSICAL的藝術總監張芯慈與韓國編曲羊智海跨國合作，一同為《腦內失控的iTunes》完成音樂設計，讓現代流行樂能與古典樂完美結合。劇中將包含模仿秀及多種樂器的演奏，故「模王」林俊逸與音樂才女林逸欣成為了此劇的最佳人選。

首次挑戰音樂劇的林逸欣雖然已有豐富的演出經驗，但為詮釋這個命運多舛的角色，一開始碰上了瓶頸，幸而音樂劇的前輩林俊逸在真實生活中早有多年心理諮商經驗，無論是在唱跳走位還是情感表達方面，他都給予了不少建議與幫助。兩人在劇中合作默契十足，無論是歌唱或樂器演奏，皆火花四射。

林逸欣此次除了展現其超凡的音樂才華，連續演奏鋼琴、電吉他、古箏及小提琴外，還將在劇中秀一小段模仿。演員們笑稱模仿是她自己開口想嘗試的，沒想到效果還真的不錯。林逸欣對此害羞表示：「怕太過期待你們現場看演出反而會覺得還好！就是一小段而已！」

林俊逸從童星出道，曾在《五燈獎》和《超級模王大道》中奪冠，以其唱作俱佳、聲音靈活著稱。在此次劇中，他飾演一位百變歌手，其他演員戲稱他是在「本色出演」。排練期間，林俊逸的幽默風趣常常引發笑聲。

對此，林俊逸坦言：「這個角色我演得非常開心，難得有機會演到渣男，但又不至於讓人討厭，而且自帶笑點。」至於為這個渣男角色如何做功課？林俊逸則調皮地回覆：「我甘蔗都直接吃，不吐渣！看這樣有多渣！」而他擅長的聲音模仿在劇中也將登場，屆時模仿哪些藝人，他賣關子說：「劉文正、高凌風、費玉清，但還有一位是目前為止沒表演過的！會有這個新的模仿，是因為怕依現場觀眾的年齡會不認識前面三個！」

劇中另一位關鍵的醫師角色由呂紹齊飾演，由於劇中有不少心理諮商的戲份，為此劇團也特別詢問過精神專科馬大元醫師及生物科技學的謝仁俊教授，在諮商細節上做足了功課。而飾演林逸欣劇中好閨蜜的巴鈺，則是整齣戲的「表情指導大師」，巴鈺對此謙虛道：「因為我歌舞沒有前輩們精湛，所以想靠表情的浮誇來得分！」無論是排練或休息時都時常擠眉弄眼，逗笑眾人。

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林逸欣, 巴鈺, 謝念祖, 林俊逸

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