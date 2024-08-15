短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）今（15）日在Threads上發文分享一段令她覺得溫馨的小插曲，透露有路人在暴雨當下發現她沒帶傘，接著便熱心幫她撐傘過馬路。為此，短今感動表示：「今天最浪漫的事。」

▲短今平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今提到，今天午後突然下起一場暴雨，當時她正站在路口，準備趁綠燈過馬路前往超商買傘。然而，這時一位陌生小姐注意到她沒有帶傘，便主動上前幫她撐傘，陪她一起走過了雨中的馬路。此舉讓短今感動不已，她在文中表示，「我要感動死了，原地戀愛。」同時也在心中對這位善良的陌生人留下深刻的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短今遇到善心的路人協助。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

短今坦言，這樣的關懷和溫暖讓她在那一瞬間「原地戀愛」，同時也在文末用誇張而幽默的語氣，表達自己對這位陌生女士的感激之情。為此，貼文在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也讓不少人表示「每日一善」、「好想當這位小姐」、「要是我遇到妳，我也會這麼做」，甚至還有人搞笑留言「早知道！開車去載妳」，紛紛表示對方的行為很暖且熱心。