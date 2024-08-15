ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）今（15）日在Threads上發文分享一段令她覺得溫馨的小插曲，透露有路人在暴雨當下發現她沒帶傘，接著便熱心幫她撐傘過馬路。為此，短今感動表示：「今天最浪漫的事。」

▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

短今提到，今天午後突然下起一場暴雨，當時她正站在路口，準備趁綠燈過馬路前往超商買傘。然而，這時一位陌生小姐注意到她沒有帶傘，便主動上前幫她撐傘，陪她一起走過了雨中的馬路。此舉讓短今感動不已，她在文中表示，「我要感動死了，原地戀愛。」同時也在心中對這位善良的陌生人留下深刻的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短今。（圖／翻攝自Facebook／短今Sammie）

▲短今遇到善心的路人協助。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

短今坦言，這樣的關懷和溫暖讓她在那一瞬間「原地戀愛」，同時也在文末用誇張而幽默的語氣，表達自己對這位陌生女士的感激之情。為此，貼文在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也讓不少人表示「每日一善」、「好想當這位小姐」、「要是我遇到妳，我也會這麼做」，甚至還有人搞笑留言「早知道！開車去載妳」，紛紛表示對方的行為很暖且熱心。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

健忘媽把小孩留在電梯　乘客開門愣住！暖心送回

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林萱瑜自爆脾氣差罕動怒！　突發文開嗆：鬧夠了嗎？
  2. 王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」
  3. 坤達變裝化身「蓬頭垢面猥瑣男」！　釣出柯佳嬿吐槽問：坤達在哪
  4. FNC家族登台！CNBLUE、FTISLAND全都有　明年1月桃園連唱2天
  5. 68歲陳美鳳換上「空姐制服」飄出仙氣！　網跪：美到像人形立牌
  6. 韓媒警局堵Suga撲空了！枯等數小時　警方證實：行程調整中
  7. 早田希娜參拜神社惹惱陸網！福原愛2天前才讚她可愛「急切割刪照」　
  8. 林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空
  9. 短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛
  10. 地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366