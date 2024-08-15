人鬼CP要BE了！　蔡凡熙淚眼送走「好兄弟」連工作人員都看哭

記者黃庠棻／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》結局倒數，網友最愛「人鬼CP」將投下震撼彈。蔡凡熙飾演通靈少年小游，林暉閔則是他唯一的鬼朋友樂子，他們總是黏踢踢「游樂人間」互相照應，小游這次遭不明怨魂纏身，樂子使出全力救人導致自己受重創。

▲《幸福房屋事件簿》即將播出大結局。（圖／逆光電影股份有限公提供）



蔡凡熙前一集因為替陳庭妮找出父親淡水房子的真相，引起牆內冤魂糾纏，夢中被鬼抓住不放，林暉閔緊急播放經文語音，救小游脫離險境。透過這次夢境，蔡凡熙也察覺牆內受困的冤魂並非原本推測的遊民，但他的身體漸漸不堪負荷發起高燒，且冤魂一直趁虛鑽進小游夢裡，他甚至體驗對方死亡過程，耳邊聽見「房子要被拆了，一切都要消失了」，蔡凡熙擔心房子拆除，真相也將不見天日。

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▲《幸福房屋事件簿》即將播出大結局。（圖／逆光電影股份有限公提供）



為了阻止新屋主拆除這棟藏有冤情的房子，無計可施之下，樂子代替小游出馬，他使出渾身解術干擾工人，沒想到新屋主找法師驅魔，把樂子的魂魄打得七零八落，他回到小游家時臉色「比鬼還白」簡直不成鬼形。

▲《幸福房屋事件簿》即將播出大結局。（圖／逆光電影股份有限公提供）

這時，樂子才坦承前一次幫小游從地下室冤魂的魔爪脫身時，就已傷到自己，再次受創可能無法挽回，感性說「哥沒有辦法罩你了。」小游眼看樂子身體逐漸透明，急得噴淚喊「我們還有很多球賽沒看，還有很多幹話沒講。」超越人鬼隔閡的兄弟情誼，拍攝當下不少工作人員都默默拭淚。

▲《幸福房屋事件簿》即將播出大結局。（圖／逆光電影股份有限公提供）



而蔡燦得劇中飾演陳庭妮父親的再婚對象楊小姐，她因病返台醫治，半夜卻有黑衣人溜進病房將她下藥殺害，並竊走床邊一些重要文件。陳庭妮帶同父異母的弟弟黃信赫回家找尋線索，翻到舊相簿，發現地產大亨邱安雄跟父親陸文揚曾是事業夥伴，蔡燦得留給兩姊弟的一支錄音筆，更即將揭露駭人聽聞的恐怖真相，下週完結篇，大魔王也將隨之現身。

▲《幸福房屋事件簿》即將播出大結局。（圖／逆光電影股份有限公提供）