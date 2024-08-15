想起失婚負債陰影　馬國畢回憶過往淚流滿面！

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓馬國畢日前到宜蘭礁溪，體驗烤雞達人的工作。

▲馬國畢與籃籃。（圖／民視提供）

職人富哥很特別的與大家約在猴洞坑瀑布的水源頭，眾人一邊爬數百階的梯子邊納悶為何要在約在這裡，一見職人解惑說因為這裡是雪山山脈的水特別清甜，他們店內炒菜、烤雞都會用這裡的水，而且這裡的水可以直接喝，他是從小喝到大，講完便現場喝了起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬國畢(左起)、與籃籃、阿翔跟楊繡惠。（圖／民視提供）

大夥也直誇這裡的水質應該真的很好，看職人喝到體格那麼高大，眾人狀便貼心的舀了一瓢水給身型精瘦的阿翔喝，只見阿翔喝起來面有難色直說清甜是清甜，但有點鹹鹹的！正感到疑惑時，一旁的又舀了一瓢進來要給阿翔喝，阿翔看到終於知道為什麼喝起來會鹹鹹的了，原來大家舀的不是源頭的水，而是舀眾人腳邊的水！眾人耍寶逗趣的模樣也笑翻職人。

▲四人一起體驗職人工作。（圖／民視提供）

在享用料理的同時，職人富哥分享了在烤雞成功前做過了許多工作像送瓦斯和賣烤乳豬都不成功，在送瓦斯時大肚子的老婆還陪著一起工作，而岳母為了不讓嫁給他的女兒吃苦，是付出了所有，一路相挺幫忙，後來成功了，職人富哥送岳母及老婆花束大表感謝，更送岳母一條金項錬，讓岳母及老婆感動到淚流滿面。

這時籃籃發現馬國畢也哭慘了，貼心的幫他擦淚安慰說怎麼哭成這樣，馬國畢說是回憶起過去了！尤其也有經歷過人生最低潮的時侯,看到他們一家人團結，真的非常感動，真的想告訴大家，遇到什麼樣的困難挫折，千萬不要放棄，放棄自已誰都救不了你，振作起起來，更好的未來就在前面。

溫馨的氣氛感動全場，而在錄影當天是籃籃生日後的第二天，在錄完影後工作團隊也特別幫她慶生，讓籃籃直呼怎麼那麼好，生日過了還有慶生，繡惠姐更貼心準備愛馬仕香水當禮物送給籃籃，讓籃籃開心的說這也算是她第一個愛馬仕吔！可見籃籃在團隊的好人緣！