ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

想起失婚負債陰影　馬國畢回憶過往淚流滿面！

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓馬國畢日前到宜蘭礁溪，體驗烤雞達人的工作。

▲馬國畢與籃籃。（圖／民視提供）

▲馬國畢與籃籃。（圖／民視提供）

職人富哥很特別的與大家約在猴洞坑瀑布的水源頭，眾人一邊爬數百階的梯子邊納悶為何要在約在這裡，一見職人解惑說因為這裡是雪山山脈的水特別清甜，他們店內炒菜、烤雞都會用這裡的水，而且這裡的水可以直接喝，他是從小喝到大，講完便現場喝了起來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬國畢與籃籃。（圖／民視提供）

▲馬國畢(左起)、與籃籃、阿翔跟楊繡惠。（圖／民視提供）

大夥也直誇這裡的水質應該真的很好，看職人喝到體格那麼高大，眾人狀便貼心的舀了一瓢水給身型精瘦的阿翔喝，只見阿翔喝起來面有難色直說清甜是清甜，但有點鹹鹹的！正感到疑惑時，一旁的又舀了一瓢進來要給阿翔喝，阿翔看到終於知道為什麼喝起來會鹹鹹的了，原來大家舀的不是源頭的水，而是舀眾人腳邊的水！眾人耍寶逗趣的模樣也笑翻職人。

▲馬國畢與籃籃。（圖／民視提供）

▲四人一起體驗職人工作。（圖／民視提供）

在享用料理的同時，職人富哥分享了在烤雞成功前做過了許多工作像送瓦斯和賣烤乳豬都不成功，在送瓦斯時大肚子的老婆還陪著一起工作，而岳母為了不讓嫁給他的女兒吃苦，是付出了所有，一路相挺幫忙，後來成功了，職人富哥送岳母及老婆花束大表感謝，更送岳母一條金項錬，讓岳母及老婆感動到淚流滿面。

這時籃籃發現馬國畢也哭慘了，貼心的幫他擦淚安慰說怎麼哭成這樣，馬國畢說是回憶起過去了！尤其也有經歷過人生最低潮的時侯,看到他們一家人團結，真的非常感動，真的想告訴大家，遇到什麼樣的困難挫折，千萬不要放棄，放棄自已誰都救不了你，振作起起來，更好的未來就在前面。

溫馨的氣氛感動全場，而在錄影當天是籃籃生日後的第二天，在錄完影後工作團隊也特別幫她慶生，讓籃籃直呼怎麼那麼好，生日過了還有慶生，繡惠姐更貼心準備愛馬仕香水當禮物送給籃籃，讓籃籃開心的說這也算是她第一個愛馬仕吔！可見籃籃在團隊的好人緣！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兔搭遙控車「送婚戒」　新人落淚:真的做到了

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑

快訊／辰亦儒當爸發聲：我們會很珍惜！　合體曾之喬露燦笑

王鶴棣錄影意外！「遭數百人推擠」場面失控如喪屍…深夜宣布退出

王鶴棣錄影意外！「遭數百人推擠」場面失控如喪屍…深夜宣布退出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馬國畢, 籃籃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害
  2. 李多慧大學青澀模樣曝光！　留「超仙中分長髮」甜笑宣傳觀光中文系
  3. 王淨爆哭吶喊「我真的已經很努力了」全場噴淚
  4. 邱鋒澤新專賣＄1988「抽視訊簽售」！　遭評太貴親上火線回應
  5. 想起失婚負債陰影　馬國畢回憶過往淚流滿面！
  6. 2024上半「網路熱議韓劇TOP8」！冠軍男女主角太搭　成功救回爛哏劇本
  7. 梁文音遭戰友爆「在《星光》耍大牌」　隔16年後台真實內幕全曝光
  8. 李千娜當評審竟然被鮮肉電到　害羞到只看這個部位
  9. 曾獲超模冠軍！「泰版張員瑛」拍鬼片萌翻全網獲封：天菜女鬼
  10. 蕭秉治12月小巨蛋開唱　預告驚喜「會脫光光不可能」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366