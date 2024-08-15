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SUGA酒駕「韓粉抗議逼退團」！4細節全被打臉說謊　圈內人洩公司態度

曾受邀在白宮發表演說的BTS，成員SUGA近日卻陷入酒駕醜聞風暴。（圖／達志／美聯社）

▲曾受邀在白宮發表演說的BTS，成員SUGA近日卻陷入酒駕醜聞風暴。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）向來以正面形象著稱，然而BTS成員SUGA（閔玧其）近日卻陷入醜聞風暴，因為他不僅涉入酒駕事件，發布的道歉公告還多次被韓國警方打臉撒謊，更爆出其酒測值是韓國偶像酒駕事件中的歷史之冠，一連串的事件重創SUGA形象。不過南韓音樂協會委員評論家鄭閔宰（Jung Min-jae）指出，即使SUGA如今在韓國已經是聲名盡喪，但考慮到BTS在海外的受歡迎程度，經紀公司也不可能輕易讓他道歉退圈，為此BTS全團在韓國國內必然要吞下SUGA醜聞帶來的負面影響。

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據韓媒《東亞日報》報導，SUGA於6日晚間11點10分（南韓時間）左右，騎乘著電動車到漢南洞知名高級住宅「Nine One Hannam」正門口摔倒，被巡迴中的3名員警發現，身上的酒味也被注意到，進行酒精檢測後是到達吊銷駕照標準的0.227％。

對此，防彈少年團的經紀公司「BigHit Music」第一時間發出聲明解釋事情經過，表示「SUGA騎乘的是電動滑板車，只騎乘了500公尺左右，是在自家門口停車時自摔後被附近警方發現」。SUGA自己則在IG發文道歉，坦承喝酒後乘電動滑板車要回家，表示沒有意識到短程就便宜行事，也沒遵守酒後不能使用電動滑板車的法規，「此過程中雖然沒有任何人受傷或是造成公共設施的危害，但我責無旁貸，沒有辯解餘地，所以向所有人道歉」。

然而，韓國警方透露，SUGA當日騎的並不是BigHit Music宣稱的「電動滑板車」，而是有座椅、時速超過30公里以上的「電動機車」，在法律上與最高時速不得超過25公里的電動滑板車不同，因此將以與酒後駕駛汽車同樣嚴重的行政處罰，包含1到2年的有期徒刑以及最高1000萬韓元（約新台幣24萬元）的罰款。

另外，根據警方公布的監視器畫面，SUGA酒駕的距離也絕非他自己宣稱的500公尺，而是出發地與他摔車的位置直線距離約500公尺。而SUGA在騎行過程中，甚至不是騎在馬路上，而是騎上人行道，並且在人行道有行人的狀況下高速行駛，最終自摔。

此外，還有媒體揭露，SUGA在案發後曾向警員宣稱當晚「只喝了一杯啤酒」，隨着酒精測試結果曝光，酒測值竟然高達0.227%，絕非「一杯啤酒」可能造成的後果。還有媒體透露，SUGA的酒測值，在歷屆因為酒駕醜聞退出演藝圈的偶像中，排名歷史第一。即便將範圍擴大到整個韓國演藝圈，也僅次高達0.26%的演員趙炯基，與童星出身的金賽綸同樣以0.227%並列歷史第2名。

整起事件一次又一次被打臉，也讓支持BTS的粉絲的看不過去，譏諷BigHit Music的聲明足足有301個字（指韓文），結果只有關於酒駕部分的38個字是真的，其他全是謊言。更憤而發起運動，要求SUGA退出BTS，「拜託退團吧」、「都這樣騎了還敢在聲明文中說謊？」、「你對粉絲不感到愧疚嗎？」、「如果還不退團，監視器畫面再出來打臉該怎麼辦？」

粉絲會如此失望，是因為過去在飲酒文化盛行的南韓，過去曾發生多起酒後駕車造成的死亡事件，為此整體社會風氣對於「酒駕」十分嚴苛，視之為「有預謀的殺人犯罪行為」。過去曾經觸犯酒駕的演藝人員，都會選擇暫時中斷演藝事業退出公眾視線，甚至就此徹底結束演藝生命。

SUGA的醜聞危機，不僅嚴重影響到了他自己的演藝事業，同時也為預定在2025年發生的BTS「全員回歸」蒙上陰影。不過，南韓音樂協會委員評論家鄭閔宰（Jung Min-jae）指出，「BTS的經紀公司不太可能考慮讓SUGA退團。」

鄭閔宰指出，與韓國國內風氣相比，海外國家對於酒駕看法的落差很大，在韓國名人酒駕被視為難以原諒的嚴重犯罪，然而考慮BTS的人氣，海外粉絲的數量遠遠超過韓國粉絲群體，也因此對於經紀公司來說，讓SUGA退出團體絕對是弊大於利。

不過鄭閔宰同樣表示，只要BigHit Music繼續讓SUGA以BTS成員的身分繼續活動，那麼就「絕對不可能重新獲得失望的韓國粉絲的信任」。即便2025年BTS成員全體服完兵役回歸，只要SUGA還在團體中，BTS就要永遠面對韓國輿論帶來的負評。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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