曾讓張惠妹驚豔　男歌手出單曲「做了10個月」像生小孩

紀者蔡琛儀／台北報導

歌手馬仕釗（MOSUN）曾因緣際會為〈三月〉唱 Demo，而讓天后張惠妹驚艷不已，而後被阿弟仔老師相中，簽入「跳蛋娛樂」，近日推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉，這首歌曲總製作期長達10個月，他笑稱：「如果男生也能生小孩，大概就是這個感覺了。」光是錄唱就花了六個多月，總共唱了兩千多次。

▲馬仕釗（MOSUN）推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉。（圖／MOSUN提供）

馬仕釗將藝名改成MOSUN，他說MOSUN是他小時候玩遊戲時的ID，新藝名更直覺、簡潔有力，並包含了「SUN」，讓他記住自己的來處。他希望把如同太陽般的音樂，照耀在全世界很多地方。在疫情期間，他回到了洛杉磯家中，並投資自己，上了很多網課，包括發聲、肢體甚至管理方面的課程，不停的吸收新知識和技能。

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他的新單曲〈PARTNER IN CRIME〉特別邀請到葛萊美獎得主、怪奇比莉母帶後期師John Greenham為其混音。他提及從偶像「迷走小子」（Labrinth）和邁克迪恩（Mike Dean）這些國際音樂人中獲得了很多靈感，他們影響了他的聲音表現和視野。

▲馬仕釗為了MV向朋友商借保時捷超跑。（圖／MOSUN提供）

在拍攝〈PARTNER IN CRIME〉MV時，他特別跟朋友借來一台保時捷超跑，並與團隊前往九份一帶拍攝，在拍攝時他一度壓力太大不敢輕言駕駛，而由朋友自駕「跑山」，這讓MOSUN更是震驚，「沒想到有天居然會在山路上馳騁，推背力也太驚人！」嚇到冒出一身冷汗，苦笑腋下都濕了。