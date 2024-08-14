ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾讓張惠妹驚豔　男歌手出單曲「做了10個月」像生小孩

紀者蔡琛儀／台北報導

歌手馬仕釗（MOSUN）曾因緣際會為〈三月〉唱 Demo，而讓天后張惠妹驚艷不已，而後被阿弟仔老師相中，簽入「跳蛋娛樂」，近日推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉，這首歌曲總製作期長達10個月，他笑稱：「如果男生也能生小孩，大概就是這個感覺了。」光是錄唱就花了六個多月，總共唱了兩千多次。

▲▼馬仕釗（MOSUN）推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉。（圖／MOSUN提供）

▲馬仕釗（MOSUN）推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉。（圖／MOSUN提供）

馬仕釗將藝名改成MOSUN，他說MOSUN是他小時候玩遊戲時的ID，新藝名更直覺、簡潔有力，並包含了「SUN」，讓他記住自己的來處。他希望把如同太陽般的音樂，照耀在全世界很多地方。在疫情期間，他回到了洛杉磯家中，並投資自己，上了很多網課，包括發聲、肢體甚至管理方面的課程，不停的吸收新知識和技能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他的新單曲〈PARTNER IN CRIME〉特別邀請到葛萊美獎得主、怪奇比莉母帶後期師John Greenham為其混音。他提及從偶像「迷走小子」（Labrinth）和邁克迪恩（Mike Dean）這些國際音樂人中獲得了很多靈感，他們影響了他的聲音表現和視野。

▲▼馬仕釗（MOSUN）推出新歌〈PARTNER IN CRIME〉。（圖／MOSUN提供）

▲馬仕釗為了MV向朋友商借保時捷超跑。（圖／MOSUN提供）

在拍攝〈PARTNER IN CRIME〉MV時，他特別跟朋友借來一台保時捷超跑，並與團隊前往九份一帶拍攝，在拍攝時他一度壓力太大不敢輕言駕駛，而由朋友自駕「跑山」，這讓MOSUN更是震驚，「沒想到有天居然會在山路上馳騁，推背力也太驚人！」嚇到冒出一身冷汗，苦笑腋下都濕了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

「許光漢前女友」難得放閃！牽手摟腰甜對視：交往小6歲男友會越年輕

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Lisa加入影集《白蓮花大飯店》第3季　暢談首次拍戲心得
  2. 陳盈潔病情好轉！「開口說話了」　出加護病房首句問：錢夠嗎
  3. 吳心緹獲邀合作「原因是新手媽媽」　她傻眼解釋：我不是啦！
  4. 韓192cm擊劍國手狂奪2金牌！　「背胸腹肌全都秀」雜誌吸訂購潮
  5. 盧廣仲同桌美秀集團　突連續爆走「把薯條丟水裡」
  6. 曾讓張惠妹驚豔　男歌手出單曲「做了10個月」像生小孩
  7. YTR陳妮絲訂機票打錯字！　「花錢改名」曝無奈：第一次失誤
  8. 李泳知《雖沒菜3》「邀到D.O.錄完了」！　這季換地方拍9月開播
  9. 與夏克立離婚官司纏訟2年！　黃嘉千「確定恢單」親口發聲了
  10. 賈玲8個月狂瘦50kg被盯上！　「減肥廠商盜照打廣告」提告判決出爐

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366