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《嗨！營業中》莎莎錄影露點　姚元浩坦承「全部看光了」

記者葉文正／台北報導

姚元浩與乱彈阿翔、莎莎、郭泓志、鬼鬼最近一起參與《嗨！營業中》錄影，今天姚元浩與乱彈阿翔、莎莎也跟媒體茶敘，姚元浩還大爆：「莎莎常常露點。」莎莎則跳出來說：「並沒有，我只是穿比較少。」撇清自己那裏沒被看光。

▲亂彈阿翔、莎莎、姚元浩出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲乱彈阿翔、莎莎、姚元浩出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

對於郭泓志腳踩雙船，導致兩次記者會都沒有出席，姚元浩則解釋，「郭哥只是去美國，帶女兒去美國。像我們錄《明星村長》，中途也是沒看到郭哥，當時他是去洛杉磯投球，收工還會討論，討論越多越精彩，像前一季浩子跟張立東會中途不見，所以被莎莎開除，翔哥（乱彈阿翔）如果沒有戴墨鏡，也會跟攝影班結合在一起，我們以為是攝影班的人，莎莎三不五時都會穿露背，是廚房性感級人物，還會露點，最常看到的是背跟肚臍，為節目我也去考中餐丙級證照，所以手機滿滿都是菜，還常常切到手，要馬上包紮，節目也常常整我們，常常到機場才知道要出國。」

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▲亂彈阿翔、莎莎、姚元浩出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲莎莎被說露點。（圖／記者林敬旻攝）

乱彈阿翔首度參與實境節目，也談到辛苦之處，「有的企畫數目太大了，做不完，沒做完也不會離開，光備料花就得花好多時間，食材到手後，還要削皮等等，剛開始不會煮飯，簡直是災難，現在會了，我覺得體力還可以，但廚房太熱了，頭髮一定要綁起來，大家就會看不出來是我。」他也提到過去爸爸是義消，更辛苦，這次他們到全亞洲最大義消訓練營，面對一千多人的工程，真的是忙不完。

▲亂彈阿翔、莎莎、姚元浩出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲姚元浩考取中餐證照。（圖／記者林敬旻攝）

莎莎已經是節目老鳥，對於現況則說：「做好節目，但沒擔心收視，很多難忘記憶，播出時就可以看到，我才看到他們露點，元浩是淺咖啡色，他們說看我穿洞洞裝，其實是廚房真的很熱，我在店裡面也都穿超極少，又不能擦汗，或是補妝。後來想說，喜歡做烘焙要有證照，所以去考烘焙丙級，畢竟學烘焙也十幾年了，但是超難考，都是大型器具，這次演出任務很機車，有時攬客還要加做菜，就很難完成。」

▲亂彈阿翔、莎莎、姚元浩出席《嗨！營業中》第四季媒體茶敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲乱彈阿翔首度加入實境。（圖／記者林敬旻攝）

姚元浩今天也說，之前體驗消防隊工作，竟然差點不能呼吸：「郭哥把我氧氣瓶關掉，我吸不到氧氣，很像去潛水，沒有氣就很緊張。」姚元浩也說，我們錄影很辛苦，但是卻有人在納涼吃冰，現在最會罵人的是鬼鬼，工作好多年，她會突然很大聲說，好了我知道了啦，就會突然爆炸。

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關鍵字

姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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