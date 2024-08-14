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安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

【富尪坐牢各分飛1】安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩樂」　陳榮煉出庭落寞藏不住

▲之前安以軒（右）和老公陳榮煉（左）常拍恩愛照片閃瞎網友，比如去海島度假也要擺拍。（圖／翻攝自安以軒微博）

圖文／鏡週刊

安以軒與老公、澳門德晉集團主席陳榮煉2017年結婚，然後陳榮煉在2022年初涉嫌不法賭博遭捕，被控83項罪，34項罪名成立，遭判14年徒刑。安以軒自此開始低調神隱，偶有她的行蹤消息，但都難以獲知內心真實狀況。

本刊日前接獲爆料，安以軒過得其實頗好，沒有外界那種豪門夢碎的想像，除了出入北市內湖區、松山區及信義區的豪宅，還曾與宋芸樺、鄭元暢及王齊麟等人玩耍，卻一次都沒去探望過陳榮煉。外界屢傳兩人婚變、安以軒復出養家，但都沒人證實，畢竟陳榮煉有罪在身，安以軒必須切割切得清楚。

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【富尪坐牢各分飛1】安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩樂」　陳榮煉出庭落寞藏不住

▲安以軒老公陳榮煉在澳門遭逮捕，還曾因申請在台居留延期遭駁，提告又敗訴。（圖／翻攝自AM730）

另有跨海消息傳出，周遭親友私下對安以軒頗為不解，因為陳榮煉出庭時，眼神都會四處張望，期待看到安以軒的出現，只是每每落空，而且沮喪心情藏都藏不住。

相對首次開庭審理時，陳榮煉是9名涉案被告中、唯一被羈押且隻身出庭的人，但全程保持沉默。後來一次則提公司與員工致力公益活動，陳榮煉表態：「控訴我和員工是犯罪集團、黑社會，我本人不認同！」同時哽咽說道：「90歲父親躲起來哭泣，孩子們都在問爸爸去哪了？」希望法官能夠公正裁決「無罪開釋」。

雖然陳榮煉被判有罪，但如此遭遇讓熟知他的人都相當同情、不捨。婚後定居澳門，安以軒幾乎不再拍戲，只曾客串電影《鬥魚》，也不像其他名媛貴婦常常出席活動，多半時間專心照顧家庭。對此安以軒接受訪問曾說：「媽媽都會感覺自己的孩子是最特別的那一個，如今兒子天天不停地轉變，現在只想要好好陪著他、陪伴他成長。」至於陳榮煉，安以軒可能得等到他出獄的那天，才能陪伴了。

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