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《康熙來了》驚喜合體！　陳漢典燦笑同框小S、蔡康永：愛你們

記者王靖淳／綜合報導

節目《康熙來了》2004年開播，於2016年正式停播，至今仍有許多觀眾頻頻翻看回味，也紛紛在網路上敲碗回歸。當時在節目中擔任助理主持人的陳漢典，今（13）日在社群驚喜分享與主持人小S（徐熙娣）、蔡康永聚餐的合照，同時也感性寫下：「很開心的聚會，愛你們喔！」

▲陳漢典。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

▲陳漢典驚喜PO出與蔡康永、小S聚餐的合照。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

照片中，由陳漢典掌鏡，他穿著藍白條紋襯衫，站在畫面左側；蔡康永則身穿綠色上衣，戴著一頂棒球帽，露出溫和且親切的微笑站在中間。小S站在畫面右側，她身穿粉紅色連帽上衣，右手比出俏皮的剪刀手，臉上帶著燦爛的笑容，完成展現她招牌的活潑個性。三人看起來非常開心，面前還擺放著火鍋，展現出溫馨且愉快的聚餐氛圍。

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為此，陳漢典在文中提到，這是一個「很開心的聚會」，同時也以幽默的語氣寫道，「看看這個笑容」，似乎希望將這份快樂傳遞給每位粉絲，他相信大家在看到這樣的畫面也會感到開心，最後也不忘在文末向小S及蔡康永表達愛意：「愛你們喔！」貼文及合照在曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人紛紛留言表示「黃金組合」、「最佳拍檔」、「懷念《康熙來了》」、「好喜歡三位合體」、「好希望你們三個再開新節目」。

▲陳漢典。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

▲《康熙來了》受到不少觀眾的喜愛。（圖／翻攝自Facebook／陳漢典）

事實上，製作人詹仁雄日前透露有望重出江湖，甚至已交企劃案給中天電視台，只等主持人點頭，然而，小S日前在出席活動則親自打破傳言。當時她在被問到回歸節目《康熙來了》的可能性時坦言，自己和蔡康永討論之後有取得共識，認為過去就讓它過去，「不能超越就讓它停留在最美的時刻。」

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關鍵字

蔡康永, 小S, 徐熙娣, 康熙來了, 陳漢典

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