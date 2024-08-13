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終於等到！《會計師2》上映日期正式確定　班艾佛列克回歸主演

▲▼ 。（圖／翻攝The Accountant Movie臉書）

▲《會計師2》敲定上映日期，將於 2025 年 4 月 25 日上映。（圖／翻攝The Accountant Movie臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

睽違將近 10 年！由蓋文·歐康納（Gavin O’Connor）執導、班·艾佛列克主演的2016年電影《會計師》在年初傳出將推出最新續集，如今正式確定了上映日期，將於 2025 年 4 月 25 日上映。

根據美國娛樂媒體《Deadline》報導，Amazon 和 米高梅影業正式敲定《會計師2》將於 2025 年 4 月 25 日上映。目前該檔期並無其他強勁競爭對手，但隔週將遇上漫威電影《雷霆特攻隊》（Thunderbolts），兩者之間的票房競爭頗受期待。

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▲▼ 。（圖／翻攝The Accountant Movie臉書）

▲《會計師》 。（圖／翻攝The Accountant Movie臉書）

在2016年備受好評的《會計師》中，班·艾佛列克飾演的主角克里斯汀·沃夫是一位患有自閉症的會計師。不過，從小就展現出非凡的數字天賦和認知能力的他，表面上是普通會計師的他，實際上卻擁有超強戰鬥能力，同時間還為全球多個危險犯罪組織處理帳務。

《會計師2》的劇情承接前作，講述財政部探員麥迪娜（辛西婭·亞德溫·羅賓遜飾）在上司遇刺後，不得不向克里斯汀求助調查。在與疏遠多年的弟弟（強·柏恩瑟飾）合作下，克里斯汀運用非凡智慧和非常手段，逐步揭開謀殺案真相。然而，隨著調查深入，他們也引來了致命殺手的注意。

《會計師》於2016年由華納兄弟發行，全球票房斬獲1.55億美元，廣受好評。續集不僅有班·艾佛列克、強·柏恩瑟和辛西婭·亞德溫·羅賓遜等原班人馬回歸，還新增了J·K·西蒙斯、丹妮拉·皮內達、艾利森·羅伯遜和格蘭特·哈維等演員加盟。

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電影, 續集, 班艾佛列克, 會計師

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