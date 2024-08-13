王思聰爆認了私生女！出天價扶養費…黃一鳴「突搬家+減少直播」

記者陳芊秀／綜合報導

24歲大陸女偶像黃一鳴未婚生女，6月爆料孩子的爸是前首富王健林的獨子王思聰，引發各界譁然。她為女兒開帳號，為直播帶貨鋪路，近日傳出男方私下認娃，並出手給生活費，但是附上條件。

▲王思聰被傳已經私下認女兒，黃一鳴最近減少直播。（圖／翻攝自微博）

有娛樂博主「芒果撈小萌主」爆料，王思聰私下認了黃一鳴的女兒，給了母女倆一套房子，以及每年300萬人民幣（約台幣1356萬元），房子更被推測要價2000萬人民幣（約台幣9042萬元），但要求要減少直播。

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黃一鳴曾透過短片表示，自己今後會減少直播頻率，因為發現對寶寶的陪伴更重要，所以會花更多時間陪伴小孩。再加上她表示最近在搬家，社群帳號加上了「隨緣播」，意即不會時常開直播，引發網友揣測是王思聰終於認娃。

▲黃一鳴原本是《青春有你》選秀節目成員，最終沒有出道成團。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴表示今後會減少直播次數。（圖／翻攝自微博）



▲網友留言問黃一鳴：「聽說你得了300萬 (指人民幣）。」（圖／翻攝自微博）



陸網12日再度瘋傳一段影片，聲稱黃一鳴在直播中回應王思聰認娃，「大家都知道的事，知道的話就不用說啦，都懂」。但是影片疑似經過後製剪輯而成，她昨天晚上仍有直播1小時賣商品，網友留言問「聽說你得了300萬」，對此她則沒有任何回覆。

▲陸網瘋傳黃一鳴直播回應王思聰認娃。（圖／翻攝自微博）