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獨家／郭泓志腳踩兩條船　《嗨！營業中》記者會被消失原因曝

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作發行的《嗨！營業中》第四季於日前舉辦記者會，但令人意外的是，本季卡司姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔皆現身記者會，唯獨郭泓志僅視訊連線隔空合體，幕後爆出其實是因為郭泓志腳踩雙船，他若加入第四季《營業中》，將會對打之前錄好的《上船了各位！》，導致記者會被缺席。

▲▼「上船了各位!」開鏡媒體現場採訪，郭泓志。（圖／記者李毓康攝）

▲郭泓志被笑還在暈船中。（圖／記者李毓康攝）

《ETtoday新聞雲》收到消息，原本郭泓志無法參加全新一季的《嗨！營業中》，原因是同時段對打節目《上船了各位！》也有他，因此從本週六開始，郭泓志將出現自己打自己的狀況，情況相當尷尬。

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▲▼《嗨！營業中》全新第四季要來。（圖／好看娛樂提供）

▲《嗨！營業中》第四季獨缺郭泓志。（圖／好看娛樂提供）

郭泓志從南英商工時期就聲名大噪，畢業後就遠赴美國職棒發展，後也回到中華職棒效命，離開職棒圈後，他斜槓的相當厲害，不僅在各個實境節目擔任要角，也參與電影演出，簡直已經是腳踏多條船了。不過他在演藝圈配合度相當好，包括在《全明星運動會》擔任黃隊領隊，明明只拿到最難堪的第三名，他仍率隊參加總冠軍賽，雖然只能旁觀，也算是給製作單位面子。

▲▼《嗨！營業中》全新第四季要來。（圖／好看娛樂提供）

▲《嗨！營業中》第四季記者會郭泓志只能視訊。（圖／好看娛樂提供）

撇開郭泓志，這次《嗨！營業中》也將宣傳重點放在新夥伴乱彈阿翔的加入，在記者會上設計橋段，強調他三金得主的身份，還特別送上三座金鐘抱枕給姚元浩、吳映潔、莎莎，預祝《嗨！營業中》可以在金鐘獎上順利奪金。

原本郭泓志與好看娛樂團隊「交情匪淺」，一連幾檔重點節目《全明星運動會》、《嗨！營業中》第三季、《我的明星村長》都有表現，這次因為腳踩兩條船加上檔期被分割，外界也好奇這次《嗨！營業中》第四季郭泓志將以何種身份參與錄製？對打的集數是也傳將被隱形，不過記者求證好看娛樂，好看娛樂僅回應：「希望大家關注新的一季內容，將帶給大家更多驚喜。」特意避重就輕，更讓外界霧裡看花。

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郭泓志, 姚元浩, 吳映潔

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