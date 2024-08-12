記者張筱涵／綜合報導

日本田徑選手北口榛花在2024巴黎奧運的標槍決賽中奪下金牌，成功實現世錦賽和奧運雙冠王的目標。然而，歌手兼主持人和田現子在《交給Akko吧！》中，對北口榛花的言論引發巨大爭議。

▲和田現子（左四）發言引爭議。（圖／翻攝自X／akko_tbs）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北口榛花獲2024巴黎奧運女子標槍金牌。（圖／路透社）



《交給Akko吧！》最新一集中，播放了北口榛花趴在地上吃長崎蛋糕的畫面，和田現子隨後評論道「看起來就像一隻海獅躺在那裡」，後續補充「真可愛。」此言一出，立即在社交媒體上引起了強烈反應，許多網友認為這種將選手比作海獅的言論既失禮又具冒犯性。

▼和田現子發言引日網不滿。（影片／取自X／sxzBST，如遭刪除請見諒）

日本網友們對此表達了強烈不滿，批評和田秋子的言論是不當的，甚至有不少人直呼她應該退休，並認為這樣的言論簡直就是誹謗和歧視。此外，據《NTV NEWS24》報導，北口榛花在比賽期間選擇趴下是因為椅子高度不合適，若坐上去會導致駝背。

其實，這不是和田現子第一次因不當言論引發爭議，早前就曾因錯誤資訊和不當言論遭到批評，這也使得觀眾對《交給Akko吧！》是否應繼續播出產生質疑。許多人認為，節目的命運可能會因和田秋子的言行而受到影響。