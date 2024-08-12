記者張筱涵／綜合報導
日本田徑選手北口榛花在2024巴黎奧運的標槍決賽中奪下金牌，成功實現世錦賽和奧運雙冠王的目標。然而，歌手兼主持人和田現子在《交給Akko吧！》中，對北口榛花的言論引發巨大爭議。
▲和田現子（左四）發言引爭議。（圖／翻攝自X／akko_tbs）
▲北口榛花獲2024巴黎奧運女子標槍金牌。（圖／路透社）
《交給Akko吧！》最新一集中，播放了北口榛花趴在地上吃長崎蛋糕的畫面，和田現子隨後評論道「看起來就像一隻海獅躺在那裡」，後續補充「真可愛。」此言一出，立即在社交媒體上引起了強烈反應，許多網友認為這種將選手比作海獅的言論既失禮又具冒犯性。
▼和田現子發言引日網不滿。（影片／取自X／sxzBST，如遭刪除請見諒）
やり投げの北口榛花選手を見て和田アキ子— あーぁ (@sxzBST) August 11, 2024
「なんかトドみたいのが横たわってるみたいな」
金メダリストに向かってよくこんな失礼な言葉言えるなフワちゃんといいどうしてこうも想像力がないんだろ。だから「テレビを見るとバカになる」って言われるんだよ pic.twitter.com/HkEL7ohBAP
日本網友們對此表達了強烈不滿，批評和田秋子的言論是不當的，甚至有不少人直呼她應該退休，並認為這樣的言論簡直就是誹謗和歧視。此外，據《NTV NEWS24》報導，北口榛花在比賽期間選擇趴下是因為椅子高度不合適，若坐上去會導致駝背。
其實，這不是和田現子第一次因不當言論引發爭議，早前就曾因錯誤資訊和不當言論遭到批評，這也使得觀眾對《交給Akko吧！》是否應繼續播出產生質疑。許多人認為，節目的命運可能會因和田秋子的言行而受到影響。
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