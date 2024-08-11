王淨開Threads了 ！首發文「曹佑寧驚喜現身」　超甜互動萬人嗨爆

記者高語璠／綜合報導

王淨是新生代影后，憑藉其出色演技和古靈精怪形象擄獲大眾喜愛，也不時透過社群與粉絲分享生活日常。她日前透露自己終於註冊了Threads，格外引起注意的是，發布的第一篇貼文更是引來男友曹佑寧朝聖，讓網友瘋掉直呼「突然眼前一片白」。

▲王淨、曹佑寧公開交往1年多。（圖／翻攝自Instagram／tsaoyuning、_ginglebellaaa）

陰間喜劇電影《鬼才之道》7日在電影院上映，好評口碑炸裂，其中主演王淨為了能在第一時間看到大家觀賞後的感想，特地去註冊了Threads，有趣的是，她在申辦的過程中本來是想用小帳，卻不小心用成擁有96.6萬人追蹤的帳號，為此在版面上寫道，「原本想用小帳註冊，偷偷海巡大家的觀影心得，卻誤選到這個」，並自嘲說：「看來我不太會游泳。」

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▲王淨Threads個人自介。（圖／翻攝自Threads／_ginglebellaaa）

王淨成功註冊後，也迫不及待發布了第一篇文，不到1天的時間就吸引上萬人按讚朝聖，就連男友曹佑寧也現身留言區，表示「太好了，大家可以直接在這裡跟妳告白，不用透過我」。值得一提的是，前幾天的電影映後活動，王淨上台分享感言，過程中數度激動落淚，坐在台下的男友也上前擁抱安慰，超甜的互動閃瞎眾人。

▲曹佑寧現身留言區。（圖／翻攝自Threads／_ginglebellaaa）