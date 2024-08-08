「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網友近日發起「最美女演員」票選活動，吸引了超過600萬名網友參與，最終「4000年一遇美女」鞠婧禕以壓倒性的票數奪冠，比第二名的趙露思多出90萬票，這項票選並非由官方或主流媒體舉辦，公平性受到質疑，甚至有部分網友諷刺地批評是整容榜。

▲鞠婧禕、趙露思拿下冠亞軍。（圖／翻攝自鞠婧禕、趙露思微博）

榜單的前8名依序為鞠婧禕、趙露思、迪麗熱巴、楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言和Angelababy（楊穎），幾乎由90後新生代演員霸榜，80後小花只有Angelababy擠進榜尾，至於「新疆四大美女」之一的迪麗熱巴，僅排在第三名，跌破許多人眼鏡。

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▲排行榜公信力被質疑。（圖／翻攝迪麗熱巴、楊紫、白鹿、虞書欣、吳謹言和Angelababy微博）

鞠婧禕現年30歲，拿下了190多萬票，跟排名第二的趙露思差了一大段距離，第二名的趙露思近年靠著《星漢燦爛》、《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》成為頂流女演員。不過此次票選的公信力受到質疑，不少人相當意外楊冪、劉詩詩、劉亦菲等顏值受到大眾肯定的女星，竟都沒有在榜上，也有人點出票選活動本就不能奢求公信力，粉絲多的藝人自然吃香。

不少人網友開酸表示「沒看到劉亦菲我就知道是假榜」、「那沒人要的野榜，這前幾位是真敢啊？ 對自己沒點自知之明」、「根本不知道有這個東西，莫名其妙就第一了」、「嗯，整得不錯」、「這是什麼水榜」。