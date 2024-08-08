直擊／求救「男友性事不合怎辦」　6大神級AV女優羞認：私密性癖好

記者吳睿慈／台北報導

「2024 TRE台北國際成人展」即將於9日開幕，8日在台舉辦展前記者會，大咖AV女優穿著白色貼身短裙火辣現身，引起大批粉絲暴動，會後6位神級女優代表受訪，自揭若是與男友性事不合怎麼處理？七澤米亞當場認了「有不可告人的性癖好」，全場驚呼。

▲6位女神解答若是與男友性是不合怎麼辦。（圖／記者周宸亘攝）



台灣近來對於性事方面探討熱絡，不少女性粉絲會上網求救「與男友性事不合怎麼辦」，6位女神8日親自解答，石川澪認為「沒有身體上合不合的問題」，小宵虎南回答：「我覺得性事不合，也有可能是因為癖好不同，如果兩個人好好溝通，可以繼續走下去。」河北彩伽認真思考：「比起在性事不合這點，對於對方的愛情、心情更重要，好好溝通可以迎刃而解。」新有菜也附和：「我的想法跟河北彩伽一樣。」

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▲七澤米亞承認「有不可告人的性癖好」。（圖／記者周宸亘攝）



▲石川澪認為「沒有身體合不合的問題」。（圖／記者周宸亘攝）



櫻空桃則表示，「溝通更重要，拿出來講講應該可以解決。」七澤米亞突然自揭性癖好，「我本人也有一個不方便告訴大家的癖好，但這方面在男女雙方好好溝通，應該要怎樣做，就算不合也可以走下去。」6位女神皆認為愛情勝過一切。

▲▼河北彩伽、新有菜認為愛情勝過一切。（圖／記者周宸亘攝）



「最強美腿」167cm新有菜此趟來台，為了展現最佳狀態，她自爆已經3天沒吃白飯、特地減重，只是被問到「敏感問題體重」，她害羞回答：「大約120顆蘋果重。」至於腿長多少，她也表示「沒有量過」，美腿是她的優勢，被問到有為此幫美腿投保嗎？她驚訝地說：「蛤？日本有這種投保嗎？」她並未幫美腿投保，但七澤米亞點點頭補充：「日本有！」

▲▼TRE台北國際成人展陣容強大。（圖／記者周宸亘攝）



2024 TRE台北國際成人展繼迴轉壽司、迴轉溫泉後，今年端出「海鮮丼飯」裝置藝術，女優們蓄勢待發，在記者會上為海鮮丼飯施加「好吃魔法調味料」，象徵TRE正式啟動，活動預計於9月到11日連續三天在南港狂歡。