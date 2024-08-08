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BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員SUGA 6日因在酒醉狀態下駕駛電動車，引發爭議，且其發出的聲明與警方說法不同，掀起外界高度關注。對此，SUGA的經紀公司於7日深夜再次發出道歉聲明，解釋為何說法與警方不同步的原因。

▲▼BTS公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是誤判。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

▲SUGA陷入酒駕爭議。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

經紀公司BigHit Music首先對於此次事件造成大眾的困擾，表示深深的歉意，並承認在發表立場聲明前，並未細查各種情況，造成了混亂。BigHit表示，由於公司判斷SUGA使用的是「帶座椅形式的滑板車」，所以起初在聲明中稱為「電動滑板車」。然而，在進一步確認過程中，了解到根據產品的性能和規格，分類會有所不同，刑責範圍也會不一樣，對於未能仔細調查後再發聲感到抱歉，並強調無意大事化小。

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▲▼SUGA酒駕案。（圖／翻攝自NAVER BLOG）

▲SUGA和經紀公司起初稱是駕駛電動滑板車（左），然而警方卻表示SUGA騎的是電動腳踏車（右）。（圖／翻攝自NAVER BLOG）

此外，BigHit也對於SUGA的罰款及駕照吊銷處分進行了說明。該公司表示，SUGA在事發當天接受了警方的酒測後，立即被允許回家，但他們和SUGA本人都未能意識到後續程序，錯誤地認為該事件已結束，「鑑於事件的嚴重性，因內部溝通失誤傳達了錯誤的訊息，我們感到抱歉。」

最後，BigHit對於SUGA在履行兵役義務期間發生違法爭議，致上了歉意，「對於失望的粉絲，我們也真心感到抱歉。」承諾接下來將誠實配合警方的調查，並謙虛接受調查結果。

▲▼BTS公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是誤判。（圖／翻攝自Weverse）

▲經紀公司再發聲。（圖／翻攝自Weverse）

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BTS, 防彈少年團, SUGA, 閔玧其

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