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小孟老師／8月10日星座運勢　單身金牛出運啦！桃花多多

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：積極應對解決
感情：向外遇見桃花
財運：得到財神眷顧
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：天秤

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雙子座

工作：建立更強團隊
感情：談情說愛日子
財運：投資冷門有賺
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：處女

天秤座

工作：強化企業品牌
感情：關注對方需要
財運：建立獲利制度
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：不斷嘗試改變
感情：單身把握桃花
財運：節儉多有儲蓄
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：射手

金牛座

工作：改變帶來希望
感情：單身者桃花多
財運：在外遇到金主
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：獅子

處女座

工作：業績逐漸提升
感情：娛樂增加戀愛
財運：財運來自貴人
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：專業成為專家
感情：愛情貴人運強
財運：社交開創財源
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：水瓶

天蠍座

工作：喜歡改變困難
感情：戀愛勇氣重要
財運：增資擴充情況
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：雙子

雙魚座

工作：感激擁有工作
感情：找到彼此的愛
財運：靈活運用資金
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：保持微笑友好
感情：得到伴侶關心
財運：加班多正財多
幸運色：橙色
貴人：處女
小人：天蠍

獅子座

工作：成為行業領袖
感情：突發浪漫姻緣
財運：外出朋友請客
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚

射手座

工作：考慮用戶問題
感情：有利談情說愛
財運：偏財小旺小獎
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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