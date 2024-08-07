被科技業男友要求多人運動　72歲恬娃嚇壞　想找盧廣仲拍戲

記者葉文正／台北報導

72歲資深藝人恬娃，今天找來各家媒體，透露自己的恬娃歌坊即將在17日收攤，至於為什麼要收？她則透露，因為這幾年已經有7位客人往生，讓她覺得人生無常，也撐不下去了，談到之前交往科技業男友，她說對方要她搞3P，讓她招架不住，才打退堂鼓。

▲恬娃今天找媒體談店要結束。（圖／記者葉文正攝）

恬娃宣布，8/17後將退出經營，歌坊之後會變酒店式經營，並透露幾年來的狀況：「我開三間卡拉OK，分別是1年、半年跟2個月，但我都有賺錢，中山這間開2個月，之所以要收掉，是覺得人生無常，因為之前很多歌友來捧場，如今已經安息了7位，我很喜歡這裡，但客人嫌舞台太小，且一天開銷，要10個客人以上來消費才可以打平，之後有其他企劃案，但之後再說。」

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▲恬娃店內還有日本歌迷。（圖／記者葉文正攝）

恬娃這些年來，向來喜歡交往嫩男，今天她也說90、80幾年次的男孩追她，她差不多都是拒絕，他也被問多久沒開機？她笑說：「現在都想著回饋社會，之前科技業男友竟然找另一個女人要跟我3P，被我拒絕。之後想拍攝劇《找到處女》，訴說當年在颱風天獻出寶貴第一次的故事，但當年不是在床上獻出童貞，男主角想要找盧廣仲那種忠厚老實的，女主角要登報找，希望能找到有緣人。」

▲恬娃店收攤相當感傷。（圖／記者葉文正攝）